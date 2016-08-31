به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این رقابتها چهار نماینده کشتی فرنگی ایران به مصاف حریفان خود رفتند که تاکنون در دور مقدماتی صاحب پنج پیروزی و یک شکست شدند.

نتایج کشتی گیران کشورمان تا این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم میثم دلخانی در دور نخست به مصاف هلاری ماگیسالو از کشور استونی رفت و در مدت زمان یک دقیقه و ۲۹ ثانیه با ضربه فنی به برتری رسید. وی در بعد نیز آرتور پتروسیان از روسیه را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده مبارزه میان کشتی گیران ازبک و قزاق می رود.

در وزن ۶۶ کیلوگرم محمد مرادالیاسی در دور اول مقابل تانتینا از فرانسه که از حمایت هموطنان خود برخوردار بود به روی تشک رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری دست یابد و راهی مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها شود. وی در دور بعد به مصاف فریلوور از سوییس رفت و در پایان ۶ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. حریف مرادالیاسی در این مرحله هو ایشوا از چین است.

در وزن ۸۴ کیلوگرم آرمان علیزاده پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف سونیل کومار از هند رفت و در پایان با نتیجه ضربه فنی به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها شد. وی برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی باید به مصاف اسلام عباس اف از آذربایجان برود.

امین میرزازاده نیز در وزن ۱۲۰ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله یک هشتم نهایی مقابل زویادی پاتاریدزه از گرجستان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و باید منتظر رسیدن حریف خود به دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس ادامه کار در گروه بازنده ها را داشته باشد.

مسابقات چهار وزن نخست کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان روز گذشته برگزار شد که نمایندگان ایران موفق به کسب مدال در این اوزان نشدند.