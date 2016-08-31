به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع لبنانی از انفجار در اتوبان زحله در استان بقاع و انتقال چهار زخمی به مراکز درمانی خبر دادند.

از سوی دیگر جورج کتانه دبیر کل صلیب سرخ لبنان از زخمی شدن ۱۱ نفر در انفجار بمب در کساره در زحله در استان بقاع خبر داد و افزود: ۵ نفر از زخمی شدگان به بیمارستان منتقل شده اند.

مصطفی الفوعانی مسئول جنبش امل لبنان گفت: در انفجاری که در زحله لبنان صورت گرفته است، شرکت کنندگان در مراسم سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر هدف قرار نگرفته اند و همه خودروها مسیر عادی خود را طی می کنند.

وائل ابوفاعور وزیر بهداشت لبنان نیز از همه بیمارستانها خواست که پذیرای زخمی شدگان انفجار کساره در شهر زحله لبنان باشند.

از سوی دیگر منابع لبنانی به المنار اعلام کردند: در انفجار زحله یک نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده اند که حال برخی از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است.