به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر بختیاری با اشاره به نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور در رابطه با واگذاری املاک اظهار کرد: با توجه به موارد مطروحه در رسانه ها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص بدون رعایت موازین قانونی، شهردار تهران مراتب را طی نامه‌ای محضر دادستان کل کشور تقدیم داشته و درخواست رسیدگی کرده است.

وی افزود: دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه آن به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.