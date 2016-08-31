به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برده رقصان داستان زندگی نوجوانی است که برای نگهداری از گوسفندان و زدن نی‌لبک برای آن‌ها ربوده می‌شود. او در طی سفری دریایی با برده‌ها و دزدان زیادی آشنا می‌شود و روایت آن‌ها را برای مخاطبان تعریف می‌کند.

پائولافاکس نویسنده‌ای آمریکایی است که دو اثر از او در ایران به ترجمه رسیده ‌است. نویسنده‌ی رمان‌های «برده رقصان» و «گربه یک چشم» با انتشار آثارش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال‌ها پیش توسط مخاطبان ایرانی شناخته شد. هم‌اینک نیز نوجوانان علاقه‌مند به ادبیات می‌توانند رمان «برده ‌رقصان» را که به ویرایش رسیده است، مطالعه کنند.

این اثر که ‌در سال ۱۹۷۴ موفق به دریافت مدال نیوبری و در سال ۱۹۷۸ برنده‌ی جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن شده است برای نخستین بار در سال ۱۳۵۹ در تهران به انتشار رسید. انتشارات کانون هم‌اینک این کتاب را در قالب طرح «پنجاه سال مهر و همگامی با کودکان و نوجوانان» بازنشر کرده است.

«برده‌رقصان» برای گروه سنی «د و هـ» (دوره اول و دوم متوسطه) در ۱۶۸ صفحه و با قیمت ۵هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.