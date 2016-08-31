به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در همایش اعطای جایزه جهانی گوهرشاد که در حرم رضوی برگزار شد، با اشاره به سختی ها و مشکلاتی که در زمان بانو گوهر شاد وجود داشت، اظهار کرد: تعالیم دینی و ارزش های الهی به شرایط محیطی و یا سیاسی وابسته نیست، کافی است تا با ایجاد تحول درونی ارزش های الهی و دینی را در زندگی خود جاری کنیم.

وی با بیان این که کاری که بانو گوهر شاد انجام داد تنها یک وقف ساده نبود، گفت: اگر وقف نامه او را به خوبی مطالعه کنید در آن حقایقی نهفته است که به خوبی نشان می‌دهد که این مسجد به عنوان پایگاهی برای دلدادگی و عشق به حضرت رضا(ع) بنا شده است، تداوم جریان مدیریتی یکی دیگر از نکات قابل توجه در این وقف نامه است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به لزوم پرداختن به مشکلات مستمندان و فقرا خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به بررسی مشکلات این قشر جامعه، لازم است تا تمامی توان خود را برای پرداختن به مشکلات محرومان به کار گیریم.

دبیر نخستین بزرگداشت جایزه جهانی گوهرشاد نیز در این مراسم ضمن تشریح دلایل برگزاری این جشنواره اظهار کرد: در راستای اجرای بند ۴ حکم مقام معظم رهبری به تولیت محترم آستان قدس رضوی و به منظور جریان سازی فرهنگی در خصوص نیکوکاری، طرح برگزاری جشنواره و اعطای جایزه جهانی گوهرشاد تدوین شده است.

علی سروری‌مجد هدف از این طرح را تجلیل از بانوان فرهیخته و نیکوکار در سراسر جهان دانست و گفت: در جهت افزایش بار علمی و معنوی این طرح که قرار است از این پس هر ساله و در قالب دبیرخانه دائمی به کار خود ادامه دهد، شیوه نامه‌ای تدوین شده و موضوعاتی چون ایثار و شهادت، مقاومت و بیداری اسلامی و عملکرد مثبت و جریان ساز در حوزه های فرهنگی هنری، وقف،‌ عمران،‌ پزشکی، علمی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی به عنوان ملاک‌های هشت گانه بانوان شرکت کننده تعیین شده است.

گفتنی است خدیجه نیزاری، سیمین دخت وحیدی، لعبت گرانپایه، فاطمه سادات نواب صفوی، نازنین کریم از کنیا، مفتومه آتام از ترکیه، شعله شکیب از بحرین و علیه خلف جبوری از عراق به عنوان برگزیدگان نخستین جایزه جهانی گوهرشاد معرفی شدند.