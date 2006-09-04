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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۵۷

مسابقات جهاني دو و ميداني معلولان جهان- هلند

دو مدال طلا و يك نقره براي دو و ميداني كشورمان

دو مدال طلا و يك نقره براي دو و ميداني كشورمان

اولين روز مسابقات دو و ميداني معلولان جهان با كسب دو مدال طلا، يك نقره و ثبت دو ركورد جهاني براي تيم جانبازان و معلولان كشورمان همراه بود.

به گزارش خبرگزاري مهر سيامك صالح فرج زاده قهرمان مسابقات پارالمپيك آتن اولين ورزشكار از كشورمان بود كه در پرتاب ديسك كلاس f34 و f35 با دوازده نفر از قهرمانان كشورهاي ديگر به رقابت پرداخت و توانست با حدنصاب 88/39 مترضمن كسب مقام قهرماني و مدال طلا، 76 سانتيمتر ركورد جهان را جابه جا كند. ورزشكار انگليس با پرتاب 16/38 متر دوم شد و ورزشكار چك با پرتاب 88/26 متر به مقام سوم رسيد.جلال خاكزاويه ديگر ورزشكار كشورمان چهارم شد.

 در پرتاب ديسك f57 بانوان اعظم خدادادي دارنده مدال برنز پارالمپيك آتن خوش درخشيد و ديسك را به مسافت 09/27 متر پرتاب كرد و ضمن كسب مدال طلاي جهان 24/6 متر ركورد جهان را جابه جا نمود.ورزشكار چين با پرتاب 36/26 متر دوم شد و ورزشكار الجزايري با 28/26 متر به عنوان سوم رسيد.

در پرتاب وزنه f55  سيزده ورزشكار حضور داشتند كه قهرمان چك با پرتاب 41/11 به متر مدال طلا دست يافت. جليل باقري با پرتاب 94/10 متر به مدال نقره رسيد و ورزشكار آلمان با 93/10 متر سوم شد.

آخرين ورزشكار كشورمان كه در اولين روز مسابقات با رقباي خود به رقابت پرداخت جواد حرداني بود كه در رشته غير تخصصي خود پرتاب نيزه و در كلاس ادغامي f38 و f36 و f35 به مقام پنجم دست يافت. ورزشكارهاي چين، آفريقاي جنوبي و اوكراين اول تا سوم شدند.

 مهرداد كرم زاده، محمدرضا ميرزايي و عوض آزموده عصر امروز به ميدان خواهند رفت كه اميد زيادي براي كسب مدال دارند.

مسابقات قهرماني دو و ميداني معلولان جهان با حضور 1200 ورزشكار از 78 كشور در شهر آسن هلند برگزار مي‌شود.

 

کد مطلب 375775

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