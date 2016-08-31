علی اصغر فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین کنگره ملی شهدای منا با حضور رئیس جمهور، چهارشنبه ۱۷ شهریور با شرکت خانواده‌های شهدای منا در تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ۴۹ شهید گلستانی فاجعه منا، استان ما بیش از ۲۰۰ سهمیه برای حضور در این کنگره ملی دارد که شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر شهدای منا هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان تصریح کرد: البته مجموع خانواده‌های گلستانی شهدای منا حدود ۱۴۰ نفر بوده که سهمیه باقی مانده را به زودی مشخص خواهیم کرد.

فاضلی ادامه داد: در نخستین کنگره ملی شهدای منا که ۱۷ شهریور در تهران برگزار می‌شود، بیش از ۵۰ برنامه از جمله دیدار خانواده شهدای منا با مقام معظم رهبری، پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: آئین بزرگداشت سالگرد ۴۹ شهید گلستانی حادثه منا نیز شنبه ۱۳ شهریور در شهرستان بندرترکمن و یکشنبه ۱۴ شهریور در شهرستان گنبدکاووس با حضور مردم برگزار می‌شود و بخشی از آن نیز به صورت زنده از صدا و سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاجعه منا که هم زمان با عید قربان سال گذشته رخ داد، ۴۶۴ زائر ایرانی جان خود را از دست دادند که ۴۹ شهید از استان گلستان بودند.