هدف جشنواره تجسمي جوانان ارتقاء سطح فعاليت هنرمندان جوان است

تقي شكيبا، مدير كل ارشاد استان اردبيل و دبير سيزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان، درباره برگزاري اين جشنواره به مهر گفت: "استان اردبيل و دامنه سرسبز سبلان اين روزها ميزبان هنرمندان و جوانان علاقمند به عرصه تجسمي است كه در آن حدود 400 دختر و پسر جوان 18 تا 26 سال به ارائه اثر پرداخته اند."

وي در ادامه افزود: "تلاش براي ارتقا سطح هنرمندان جوان و ايجاد فرهنگ متعالي و فضيلت بخش در سال پيامبر اعظم (ص) محور اصلي سيزدهمين جشنواره تجسمي جوانان است كه در آن استادان پيشكسوت در كنار هنرمندان جوان قرار گرفته اند و خلاقيت ها و استعدادهاي اين جوانان در قالب نمايشگاهي بعد از اختتاميه در موسسه فرهنگي هنري فدك و گالري هاي آن به نمايش درمي آيد."

دبير سيزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان درباره ميزباني اردبيل نيز گفت: "اردبيل با توجه به قابليت ها و تاريخ كهن و قدمت هنري همواره مشتاق برنامه هاي هنري بوده و با ارزيابي هايي كه به عمل آمد اين تصميم گرفته شد كه امسال اردبيل ميزبان سيزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشور باشد."

برگزاي سه كارگاه گرافيك و تصويرسازي با نظارت جلال شباهنگي و مهدي رحيمي، كارگاه خوشنويسي با حضور عباس اخوين و صداقت جباري، كارگاه سفالگري با حضور مهدي قان بيگي و مهدي انوشفر، كارگاه كاريكاتور جواد عليزاده و غلامعلي لطيفي، كارگاه مجسمه طاهر شيخ الحكمائي و محمدرضا قرباني و كارگاه نگارگري پرويز اسكندرپور و خشايار خاطرزاده از جمله برنامه هاي اين جشنواره است.

در كنار اين كارگاهها كارگاهي با عنوان "بود آلالو" در خارج شهر اردبيل برگزار مي شود. "بود آلالو" يك كارگاه نقاشي و طراحي است كه به سرپرستي استاداني چون منوچهر موغاري، زمرديان، رضوان صادق زاده، جواد نوبهار و آذر آل طاها در كنار هنرمندان جوان فعاليت مي كند.

استادان حاضر در جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان علاوه بر سرپرستي كارگاههاي آموزشي، عضو هيات داوران نيز هستند كه بعد از مراسم اختتاميه آثار برتر جوانان را در بخش هاي مجسمه سازي، نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، طراحي و ... انتخاب مي كنند. علاوه بر برگزاري كارگاههاي آموزشي جلسات نقد و بررسي آثارهنرمندان جوان نيز توسط اين استادان برگزار مي شود.



سيزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشور از يازدهم شهريورماه در دانشگاه محقق اردبيلي شهر اردبيل افتتاح شد و تا هفدهم اين ماه ادامه خواهد داشت.