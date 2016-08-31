به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین مؤمنی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری هشتمین جشنواره هلهله فرشته‌ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز یکی از نیازهای جدی جامعه فرهنگ سازی در زمینه ازدواج است چرا که عدم ازدواج جوانان آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه ازدواج در تعبیر قرآن برای زوجین به لباس تشبیه شده است، افزود: وقتی بر اساس تعالیم دین اسلام در زمینه ازدواج عمل کنیم شاهد گسترش فرهنگ ازدواج در جامعه خواهیم بود.

رئیس هیأت مدیره بنیاد خیریه یازهرا(س) با بیان اینکه عدم ازدواج به موقع آسیب‌های زیادی را متوجه نسل جوان می‌کند، گفت: پرخاشگری‌های جوانان و میل به تنها زیستن از جمله این تبعات است و باید عنوان کرد که انسان بدون ازدواج نمی‌توان مراحل تعالی و رشد انسانی را طی کند.

وی تصریح کرد: باید ازدواج آسان را در جامعه فرهنگ کرد و در این راستا می‌توان جوانان و زوجین موفقی که با امکانات اولیه کم ازدواج کردند را به سایر جوانان معرفی کرد و آنان را به این امر مهم تشویق کرد.

حجت الاسلام مؤمنی ادامه داد: امروز پول‌های زیادی برای برگزاری کنسرت‌ها و محافل مختلف هزینه می‌شود اما مسئولان فرهنگی به موضوع ازدواج جوانان که یک مسئله ریشه‌ای است کمتر اهمیت می‌دهند.

وی عنوان کرد: امروز در غرب مسائل خلاف عقل و شرع در زمینه ازدواج وجود دارد و آنها معتقدند که دختر و پسر قبل از ازدواج باید مدتی را در کنار هم باشند و یکدیگر را بشناسند که باید عنوان کرد این مسئله آسیب‌های زیادی را برای جوانان به دنبال دارد و روش مناسبی برای انتخاب همسر نیست.

استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: بسیاری از افراد با حداقل‌های امکانات، زندگی خود را شروع کرده‌اند و امروز نیز زندگی موفقی دارند.

وی گفت: در سال‌های اخیر در جشنواره ملی هلهله فرشته‌ها و به همت خیرین بیش از صدها خانواده با حداقل امکانات زندگی خود را شروع کرده‌اند که این روش و سنت باید در جامعه فرهنگ شود.

حجت الاسلام مؤمنی با بیان اینکه اگر تمایل جوانان به ازدواج زیاد شود آسیب‌های اجتماعی به حداقل می‌رسد، افزود: موضوع ازدواج در دین اسلام امر بسیار مهم و ارزشمندی است که می‌توان به بهانه سالروز ازدواج حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) نسبت به فرهنگ سازی در زمینه ازدواج و معرفی افراد موفق در این زمینه تلاش کرد.