به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین دوره شورای سیاستگذاری سی امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور اعضای این شورا در محل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه ضمن قدردانی از علی اکبر اشعری که به عنوان سخنگوی این شورا در دوره قبل نمایشگاه فعالیت می‌کرد، همایون امیرزاده به عنوان سخنگوی شورای سیاستگذاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب شد.

همچنین در این جلسه ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به عنوان زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شد.

تشکیل کارگروهی متشکل از مجتبی عبدالهی، امیرمسعود شهرام نیا و مهدی اسماعیلی راد با هدف پیگیری بهسازی و ارتقای کیفی امکانات محل برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر مصوبات جلسه این شورا بود.

اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران در ادامه مصوب کردند دو گزارش کارشناسی با موضوع‌های «تاثیر اقتصادی نمایشگاه کتاب تهران بر نشر کشور» و «ارزیابی کارکردهای فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران» تهیه و ارائه شود.

بر اساس همین گزارش، در ابتدای این جلسه سید عباس صالحی؛ معاون وزیر و رئیس سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تلاش‌ها و فعالیت مدیران کمیته‌ها و تمامی دست اندرکاران بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکر کرد.

وی با اشاره به تغییر مکان برگزاری نمایشگاه در دوره بیست و نهم، این تصمیم را نتیجه بررسی کارشناسانه و دقیق شورای سیاستگذاری نمایشگاه و موفقیت آن را حاصل تلاش‌ها و همراهی‌های مدیران و دست اندرکاران کمیته‌های گوناگون ارزیابی کرد.

در ادامه این جلسه امیر مسعود شهرام نیا؛ قائم مقام رئیس و معاون اجرایی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران به ارائه گزارش از فعالیت کمیته‌ها و بخش‌های مختلف نمایشگاه پرداخت.

وی در این گزارش به ۷۶ ارگان، سازمان و نهاد به عنوان همکاری کننده در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و اظهار داشت: در نمایشگاه کتاب بیست و نهم تعداد ۳۲۰۰ ناشر داخلی در ۱۶۶۰ غرفه به ارائه ۱۵۰ هزار عنوان کتاب و ۶ هزار ناشر خارجی در ۱۳۰ غرفه به ارائه ۱۶۰ هزار عنوان کتاب اقدام کردند.

شهرام نیا مجموع فروش نمایشگاه کتاب تهران را رقمی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد که ۷۸ میلیارد آن از طریق دستگاه‌های کارتخوان و مابقی به صورت نقدی و تعهدی بوده است.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در ادامه از پاسداشت اصحاب اندیشه و نشر و ترغیب مردم به کتاب‌خوانی، مشارکت دادن تشکل‌های صنفی و ناشران در فرآیند برگزاری نمایشگاه و در معرض نمایش قرار دادن تازه‌های نشر به عنوان سه محور اصلی نمایشگاه بیست و نهم یاد کرد.

وی همچنین درباره ویژگی‌های نمایشگاه کتاب در دوره بیست و نهم به مواردی همچون واگذاری امور اجرایی به بخش غیردولتی، تلاش برای تقویت استانداردهای نمایشگاهی، تقویت بعد بین‌المللی و توجه به دیپلماسی فرهنگی، توجه به توسعه عدالت فرهنگی، تقویت جنبه نمایشگاهی، ساماندهی یارانه‌ها و ... اشاره کرد.

شهرام نیا در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت کمیته‌ها و بخش‌های مختلف نمایشگاه از مدیران و دست اندرکاران این کمیته قدردانی کرد.

در ادامه جلسه تعدادی از مدیران کمیته‌ها نظرات و دیدگاه‌های اجرایی خود درباره نمایشگاه را مطرح کردند و سپس نخستین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سید عباس صالحی، علی اکبر اشعری، امیر مسعود شهرام نیا، سید محمد بهشتی، اصغر سید آبادی، همایون امیرزاده، محمد حمزه زاده، فریدون عموزاده خلیلی، مهدی اسماعیلی راد، مرتضی کاظمی، محمدرضا توکل صدیق و محمد سلگی حضور داشتند.