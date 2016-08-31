به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی ظهر چهارشنبه در همایش ملی منابع طبیعی وتوسعه پایدار در زاگرس مرکزی در دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: مساحت زاگرس مرکزی سه میلیون و ۱۰۰هزار هکتار دارد که از این مجموع یک میلیون و ۶۳۳ هزار هکتار در چهار محال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این استان تنها یک درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد اما تامین کننده بخش عمده آب مرکز ایران از جمله استان های یزد، اصفهان و خوزستان است.

وی ادامه داد: پنج منطقه حفاظت شده در این استان وجود دارد.

وی ادامه داد: دو تالاب چغاخور و تالاب گندمان در دفتر پرندگان آبزی لندن به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مهمترین تهدیدی که در حوزه توسعه پایدار استان وجود دارد، خشکسالی است، ادامه داد: متوسط بارندگی این استان ۵۹۱ میلی متر در سال گذشته بوده است که این رقم به ۴۹۲ میلی متر کاهش پیدا کرده است.