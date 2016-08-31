به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا چمکوری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولین شهرستان دشتی با بیان اینکه ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان و تشویق و ترغیب آنها جهت فعالیتهای علمی از مهمترین اهداف اصلی انجمنهای علمی است، اظهار داشت: در حال حاضر هزارو۲۰۰ دانشجو در ۳۲ رشته کاردانی و کارشناسی در حال تحصیل هستند.

وی افزود: همچنین دو رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق و عمران نیز در این دانشگاه وجود دارد.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی اضافه کرد: در این چند سال اقدامات خوبی در سطح دانشگاه در بخش های مختلف بویژه علمی و پژوهشی شده است.

چمکوی خاطر نشان کرد: این واحد دانشگاهی برای نیمسال اول مهر ماه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در مجموعه‌های مهندسی برق، مکانیک، عمران، معماری، کامپیوتر، حسابداری، روانشناسی و غیره بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد.