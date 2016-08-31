به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، محمد تقی آریان از برگزاری یازدهمین جشنواره تئاتر استان از ٢٧ تا ٢٩ شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: ٢٦ گروه نمایشی در این جشنواره شرکت کرده‌اند که هیئت بازبین ١٣ شهریور ماه به مدت سه روز آثار رسیده به دبیرخانه را بازبینی می‌کنند.

آریان اظهار کرد: از ٢٦ اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره ١١ اثر از بجنورد، پنج اثر از شیروان، سه اثر از فاروج و از شهرستان‌های اسفراین، گرمه و جاجرم به تفکیک هر کدام دو اثر و یک اثر از شهرستان مانه و سملقان می‌باشد.

وی گفت: حداکثر دو اثر از آثار منتخب در یازدهمین جشنواره تئاتر استان به دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند.

گفتنی است: اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری ٢٩شهریور سال جاری همزمان با عیدسعید غدیر خم در مجتمع فرهنگی هنری گلشن بجنورد برگزار می‌شود.

برگزاری جشنواره عکس سپهرآیین در اسفراین

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفراین گفت: جشنواره عکس سپهرآیین در شهرستان اسفراین برگزیدگان خود را شناخت.

رضا ارغیانی با اعلام این خبر گفت: ٣٠٩ اثر از ٢٩ عکاس اسفراینی به دبیرخانه این جشنواره رسید که در مرحله اول ٣٠ اثر انتخاب و مجید روئین فرد، مسعود فلاح و سعید یعقوبی به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم این جشنواره شدند.

وی افزود: دراین جشنوراه از مصیب ملایی تقدیروالهه حسینی ایرج نیز به عنوان بهترین عکاس زیر ١٨ سال مورد تجلیل قرار گرفت.

ارغیانی اظهار داشت: مراسم اختتامیه جشنواره عکس سپهرآیین در مجتمع فرهنگی، هنری نسیم و با تجلیل از افراد برگزیده برگزار شد.

وی گفت: عکس‌های برگزیده این جشنواره در قالب نمایشگاه عکسی از تاریخ ٢٧ تا ٣١ شهریور درنگارخانه مجتمع فرهنگی، هنری نسیم اسفراین دایر خواهد شد.

۱۱۰۰ نفر داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان خراسان شمالی شرکت می‌کنند

رئیس اداره نظام مهندسی و توسعه فناوری‌های نوین ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: یک هزار و ۱۲۲ نفر داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان خراسان شمالی شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، مجید محمدی گفت: داوطلبان می‌توانند برای شرکت در این آزمون که روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه همزمان با سراسر کشور در این استان برگزار می‌شود، پرینت کارت شناسایی آزمون خود را از وب سایت به آدرس : www.inbr.irدریافت کنند.

وی افزود: در این آزمون یک هزار و ۱۲۲ نفر داوطلب شامل ۱۸۸ نفر خانم و ۹۳۲ نفر آقا در هفت رشته مهندسی معماری بخش‌های نظارت، طراحی و اجرا، مهندسی عمران بخش‌های نظارت، محاسبات و اجرا، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک در پایه سه و کاردان‌های فنی ساختمان در شش رشته کاردانی، معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه برداری در سه پایه و آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی در پایه‌های سه، دو و یک جهت پروانه اشتغال به کار، به رقابت می‌پردازند.

وی تصریح کرد: باجه رفع نقص کارت در محل آزمون واقع در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد- ساختمان فنی و مهندسی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مستقر است.

به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد ۱۱،۱۲ و ۱۶ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، همه ساله نسبت به برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی اقدام می‌کند.