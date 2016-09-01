خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: در این هفته همزمان با هفته دولت، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران یک نشست خبری برگزار کرد و در آن از چندین قطعه کاشی سرقت شده که مشخص نیست متعلق به کدام بنای تاریخی است و در چه زمانی به سرقت رفته است، رونمایی شد. در این برنامه، رجبعلی خسروآبادی ضمن عذرخواهی از قصورات پیش آمده در حفاظت از میراث فرهنگی تهران گفت: تشکیلات و اعتباراتمان در استان تهران فراخور مطالبات نیست.
خسروآبادی گفت: در مدت دو سال و ۹ ماهی که من به اداره کل میراث فرهنگی آمده ام، مشکلاتی از قبل وجود داشته که هنوز به قوت خود باقی است. در شهر تهران، اداره میراث فرهنگی نداریم، کارهای شهر را باید اداره کل استان تهران انجام دهد. ما سعی کردیم اداره تهران بزرگ را در شمیرانات، ری و شهر تهران ایجاد کنیم، اما الان مشکلاتی وجود دارد که این راه اندازی دچار مشکل شده است. در تهران هر اتفاقی که بیفتد همه آن را سریع میبینند، اما در شهرستانها اینطور نیست. البته این یک فرصت است که میتوان از آن استفاده کرد. ما حوزه تهران را از حالت بدتر به وضعیت بد رساندیم. الان وضعیت تهران خیلی خوب نیست اما نسبت به دو سال قبل بهتر است.
وی درباره اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی گفت: اعتبارات ما در سال ۹۲ حدود ۶۹۷ میلیون تومان بود که امسال این اعتبار به بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسید. اعتبارات عمرانی ما ۲۷ درصد رشد داشته است با این وجود این پول اصلا برای استان تهران کفایت نمیکند. ما تعاملی با شهرداری در حوزه مرمت و حفاظت از بافت کرده ایم. شهرداری ورود پیدا کرده و در یکسال و نیم گذشته، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان صرف مرمت، بهسازی و تجدید ساختار بافت کرده است. از سر در باغ ملی، موزه صنعتی گرفته تا نماسازی خیابانهای مصطفی خمینی و... که بسیاری از این پروژهها همچنین در دست اقدام است ولی آخر سر همه این اقدامات به چشم نمی آید.
کشف بخشی از کاشیهای مسروقه خانههای تاریخی
حدود ۲۵۰ قطعه کاشی سالم و ۳۰۰ قطعه کاشی شکسته در یک عملیات توسط نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران کشف شد. این کاشیها متعلق به خانههای تاریخی بوده است. کاشیهای کشف شده و مسروقه خانههای تاریخی که در چند روز اخیر اخبار زیادی از سرقت آنها در رسانهها منتشر شده بود، به نمایش درآمد. همچنین در کنار آن تعدادی سکه تاریخی و تعدادی بشقابهای چینی صفوی کشف شده به نمایش درآمد. هنوز مشخص نیست این کاشیها آیا متعلق به همان خانه هایی است که تصاویر آنها در یکسال گذشته منتشر شده یا نه چون این موضوع هنوز توسط کارشناسان بررسی نشده است.
مرتضی ادیبزاده کارشناس مرکز باستان شناسی استان تهران و امین اموال توقیفی گفت:کاشیهای مسروقه کشف شده در نگاه اول نشان میدهد که کار سارقان از حفاری غیرمجاز گذشته و به سرقت شاخههای معماری روی آوردهاند چون ما هیچ قانون مشخص و محکمی برای قاچاق این کاشیها نداریم.
این کارشناس مرکز باستان شناسی استان تهران ادامه داد: همه این کاشیها طی یک عملیات از یک نفر به دست آمده منتها این فرد یک دلال بوده که اکنون متواری شده است.
ادیب زاده در پاسخ به اینکه چطور میتوان کاشیها را از فردی گرفت و او را شناسایی کرد، اما نتوان دستگیرش کرد، گفت: این فرد در طول عملیات فرار کرد. این سکهها از یک کارخانه متروکه در شهرستان ملارد به دست آمده و مأموران ما از خیابان منوچهری رد او را گرفتند.
وی اضافه کرد: ارزش ریالی اشیاء کشف شده در این عملیات را نمیتوان محاسبه کرد، چون هنوز بررسیهای دقیق روی آن انجام نشده است. این کاشیها بیشتر ارزش تاریخی و فرهنگی دارند که در هویت بناها تاثیر می گذارند و از سبک قاجاری با قالب زرد آنها میتوان این کاشیها را با کاشی مسجد امام مقایسه کرد. ما هنوز در زمینه قوانین و مقررات ضعف داریم. ما برخی اوقات با قضات جدیدی روبه رو می شویم که باید اهمیت میراث فرهنگی را برای آنها توجیه کنیم، حتی در مواردی مواد قانونی را برای قاضی می فرستیم.
نمره قبولی آژانسها در ممنوعیت تورهای ترکیه
مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری گفت: از عملکرد دفاتر مسافرتی در زمان ممنوعیت تورهای ترکیه راضی بودیم. موارد نقض شده در زمینه برگزاری تورها نیز کم بوده اما همان موارد بررسی میشود.
ولی تیموری مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی در زمانی که سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بود تورهای گردشگری ترکیه ممنوع است گفت: واقعیت این است که تنها با یک آژانس مسافرتی در ایران به دلیل تخلف در برگزاری تور گردشگری ترکیه آن هم زمانی که برپایی این تور ممنوع شده بود، برخورد شد و غیر از آن آمار دیگری نداریم. در این مدت، شاهد همکاریهای خوبی از سوی آژانسداران بودیم هم به دلیل اعتبار خودشان و هم بررسی شرایط.
وی ادامه داد: ما برگزاری تورهای گردشگری را ممنوع اعلام کرده بودیم اما برخی از افراد برای کارهای تجاری و یا وقت سفارت میخواستند به ترکیه بروند نمیتوانستیم جلوی آنها را هم بگیریم. دفاتر خدمات مسافرتی اعتراض کرده بودند که برخی از افراد برای گردش نمیروند بلکه آنجا کار میکنند. ما اگر برای آنها جا رزرو نکنیم از طریق سایتهای غیرمجاز اقدام میکنند و آسیب این موضوع بیشتر خواهد شد با این وجود ممکن است برخی از دفاتر به صورت موردی نیز تخلفاتی کرده باشند که قانونا در این زمینه وارد شده و برخورد کردیم.
قراردادهای شرکتهای مسافرتی ایران و خارجی محکم نیست
وی همچنین درباره عملکرد آژانسهای مسافرتی در جریان کودتای ترکیه گفت: اتفاقات کودتای ترکیه و مشکلی که دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگران ایرانی پیدا کردند موجب شد تا پیگیر این مشکلات شویم اما دیدیم که این مشکل بیشتر به قراردادهای بین دفاتر مسافرتی ایرانی و کارگزاران ترک و ایرلاینها برمیگردد چرا که این قراردادها به درستی نوشته نشده بود.
وی با تاکید بر اینکه نقصهای بوجود آمده مشخص کرد که قراردادها محکم نیست و مسایل و مشکلات شرکتهای ایرانی در آن لحاظ نمیشود گفت: در مواقع فورس ماژور سفری کنسل میشد و مسافر به آژانسهای ایرانی مراجعه میکرد و از آنها خسارت میگرفت. آژانسداران نیز چون شرایط ویژه پیش آمده بود این خسارت را به مسافر میپرداختند اما وقتی خودشان میخواستند از طرف ترک این خسارت را بگیرند دچار مشکل میشدند چون پیشبینیهای لازم را در قرادادهایشان اعمال نکرده بودند از این رو نمیتوانستند پول خود را پس بگیرند.
شاخصهای اصلی برای قضاوت منصفانه درباره گردشگری در نظر گرفته شود
در این هفته یک کارشناس گردشگری نیز به انتقاد از مطلوب نشان دادن وضعیت گردشگری کشور پرداخت و در گفتگویی بیان کرد: برای قضاوت منصفانه درباره گردشگری کشور باید حجم ورود گردشگران خارجی بر اساس آمار پلیس مهاجرت، میانگین ضریب اشغال سالانه هتلها و حسابهای اقماری در نظر گرفته شود.
محمد ابراهیم لاریجانی گفت: وضعیت گردشگری ایران را میتوان مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من» دانست. بستگی دارد که وضعیت گردشگری را از دید چه کسی ببینید هر کسی می تواند جوابی بدهد که هم درست باشد هم غلط. اکنون در گردشگری ایران از عبارت «سونامی گردشگری» یا «تعطیلی گردشگری» استفاده میکنند و یا از رزرو هتل تا پایان ۲۰۱۷ خبر میدهند و از ضریب اشغال حدود ۴۰ درصد اتاقها میگویند همه اینها واقعیت صنعت گردشگری است، از نگاه مدیران دولتی چون حجم زیادی کار اداری، هماهنگی، پشتیبانی، رایزنی و دیپلماسی را معمول می دارند قطعا چشم انداز را مثبت میدانند. از نگاه هتلدار واقعا هتلها خالی است؛ از نگاه برخی از تور گردانان حرفه ای که به اندازه ظرفیت محدود خود تور ثبت نام کردهاند و حتی بیشتر از سال قبل، معلوم است که بگویند اوضاع خیلی خوب است و از قبل هم بیشتر شده است، همه اینها واقعیت است اما به نظر می رسد برای یک قضاوت منصفانه باید چند شاخص را درنظر بگیریم.
وی ادامه داد: یک از این شاخص ها، حجم ورود گردشگران خارجی بر اساس آمار پلیس مهاجرت، میانگین ضریب اشغال سالانه هتلها، شاخص های اقتصادی حوزه گردشگری و حسابهای اقماری است. اگر این موارد افزایش داشته باشند مشخص خواهد شد که وضعیت بهتر شده و روبه رشد است وگرنه افزایش ورود توریست خارجی با تور، به تنهایی شاخص مناسبی برای اینکه بگوییم صنعت گردشگری رشد داشته نیست؛ چون مگر چند درصد یا چه بخشی از حجم ۵ میلیون نفری توریست ورودی در سال به کشور با تور آمده اند که حالا اگر دو برابر شود یا سه برابر، تاثیر گذار است.
مدیر جدید پایگاه جهانی سلطانیه معرفی شد
مراسم معارفه مدیر جدید پایگاه جهانی سلطانیه هم در این هفته با حضور مدیر کل اداره پایگاه های میراث فرهنگی کشور، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و کارشناسان دیگر برگزار شد. «موسی انیران» درحالی به عنوان مدیر جدید پایگاه جهانی سلطانی معارفه شد که پیش از این یحیی رحمتی رئیس اداره میراث فرهنگی استان زنجان سرپرستی این پایگاه جهانی را برعهده داشت.
لوح تقدیر جشنواره شهید رجایی به رئیس سازمان میراث فرهنگی اهدا شد
در این هفته، مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی با حضور رئیسجمهور و اعضای هیئتدولت و جمعی از مدیران، کارکنان و کارمندان دولت در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
در این مراسم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو به عنوان دستگاه ها برتر معرفی و از سوی رییس جمهور مورد تقدیر قرار گرفتند.
پیرو این تقدیر، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امیدوارم همه ما رهروان خوبی برای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و به خصوص شهیدان رجایی و باهنر باشیم. کسب عنوان ارزشمند، دستگاه برتر را در جشنواره شهید رجایی به معاونین، مدیران و کارمندان سازمان تبریک می گویم و امیدوارم این تلاشها مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.
