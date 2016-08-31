سرهنگ مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای طرح‌های ترافیکی تابستانه و انتظام بخشی به معابر عمومی، ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سوادکوه، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ را به علت تجاوز از سرعت مجاز متوقف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران با بررسی صورت گرفته از سامانه مرکز اجرائیات دریافتند، این خودرو دارای ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خلافی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، خاطرنشان کرد: در همین ارتباط، ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان عباس‌آباد، نیز در اجرای طرح ترافیکی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ را به علت استفاده از تلفن همراه حین رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با بررسی انجام‌شده از سامانه مرکز اجرائیات، دریافتند، این خودرو نیز دارای ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خلافی است.

سرهنگ باقری با اشاره به اعمال قانون و انتقال خودروهای توقیفی به پارکینگ، افزود: وسایل نقلیه توقیفی برای سیر مراحل قانونی برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهور، به پارکینگ منتقل شدند.