مشکلات سورتینگ و رنگ افزایی مرکبات در مازندران حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر عصر چهارشنبه در کمیسیون تخصصی بازرگانی استان گفت: این امر تخصصی است و باید در کمیته‌های تخصصی آن با حضور معاونت سلامت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی بررسی شود و با فوریت به نتیجه برسد.

وی با تأکید بر در نظر گرفتن سلایق بازار هدف صادرات مازندران، تصریح کرد: درگذشته دیده‌شده بازرگانان روسیه علاقه‌اید به مصرف مرکباتی با واکس و حتی رنگ افزایی شده ندارند که باید بازرگانان ما این امر را در نظر بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران بابیان اینکه این اتاق همواره به دنبال تسهیل امر صادرات استان است، گفت: با مذاکرات انجام‌شده به دنبال تسهیل حمل‌ونقل و ارائه وام‌های بانکی کم‌بهره برای صادرکنندگان استان هستیم.