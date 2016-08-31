دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد ۱۵۴ طرح با ۴۰ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان در استان اجرا شد که با تکمیل آن شاهد ایجاد ۲۰ هزار و ۱۰۰ شغل خواهیم بود.

وی اظهار داشت: همچنین ۳۰ طرح گردشگری از یارانه ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی در استان برخوردار شده‌اند.

بزرگ نیا یادآور شد: همچنین در دولت تدبیر و امید ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ۳۳ طرح گردشگری تخصیص یافت که برای ۳۵۰ نفر شغل ایجاد می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران ادامه داد: ۱۱۶ طرح ملی و استانی با سرمایه‌گذاری شش هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و تسهیلات پیشنهادی به بانک‌های عامل به مبلغ چهار هزار و ۵۰ میلیارد ریال معرفی شد که برای دو هزار و ۷۵۰ نفر شغل ایجاد می‌کنند.