"ملكه" محبوب ترين فيلم جشنواره ونيز شد

به گزارش خبرنگارسينمايي مهر، شصت وسومين جشنواره بين المللي فيلم ونيز به نيمه رسيد و تا كنون فيلم "ملكه" محبوب ترين اثر به نمايش درآمده دراين رويداد هنري بوده است . اين اثر براي كسب تنديس شير طلائي بايد رقباي سرسختي را پشت سربگذارد.



نيمي از 21 فيلم بخش رقابتها به نمايش درآمده اند و منتقدان ونيز از فيلمهاي " بچه هاي مرد " ساخته آلفونسو كيوران و " ترس هاي خصوصي در مكان هاي عمومي" ساخته الن رسنائيس به عنوان ديگر شانس هاي دريافت جايزه برتر ياد مي كنند.



فيلم "كيوران" يكي از آرماني ترين آثاري است كه امسال در جشنواره فيلم به نمايش درآمد و با تحسين منتقدان مواجه شد. اين اثر كه از حضور كليو اوون و جوليان مور درنقش هاي محوري سود مي جويد تلاش هاي دو فرد را براي احقاق حقوق مهاجران به تصوير مي كشد. رويدادهاي اين فيلم در سال 2027 در بريتانيا شكل مي گيرد و "بچه هاي مرد " را مي توان تنها فيلم علمي – تخيلي به شمار آورد كه درجشنواره به نمايش درآمد.



اوون كه به پاس حضور در فيلم " نزديك تر" نامزد دريافت تنديس اسكار شده بود اعلام كرد كه همواره مترصد همكاري با كيوران بوده است.



او گفت :" كيوران از استعداد بسياري در كارگرداني برخوردار است ومي توان او را فيلمسازي مولف ناميد. اودر فهرست كارگردانهاي مورد علاقه من جايگاه رفيعي دارد و دوست داشتم كه با او همكاري كنم."

