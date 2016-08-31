به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه گزافه گویی های خود، باز هم علیه ایران و رزمندگان یمنی یاوه گویی کرد.

بر اساس این گزارش «عادل الجبیر» وزیر خارجه آل سعود در سخنانی مدعی شد: اجازه نمی دهیم حوثی های متحد ایران کنترل یمن را در اختیار بگیرند. در خصوص ازسرگیری مذاکرات یمن نیز این حوثی ها هستند که باید تصمیم بگیرند.

وی بدون اشاره به نقش مخرب هیأت ریاض و کارشکنی آن در مذاکرات صلح یمن در کویت گفت: حوثی ها این فرصت را دارند که به روند سیاسی ملحق گردند و به توافقی به نفع تمامی یمنی ها از جمله حوثی ها دست یابیم.

وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه گزافه گویی های خود در اظهاراتی مضحکانه علیه ایران نیز مدعی شد: ایران عامل گسترش آشوب در منطقه است.

شایان ذکر است اظهارات وزیر خارجه عربستان در حالی مطرح می شود که سعودی ها بیش از ۱۶ ماه است با تجاوز به یمن، هزاران نفر از مردم بی دفاع این کشور را به خاک و خون کشانده اند و از گسترش تروریست ها در کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه نیز به شدت حمایت می کنند.