به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس همدان، رضا زارعی از کشف ۳ مجسمه بدل، شبیه به مجسمه‌های هخامنشی، از جنس طلا و منقوش به خط میخی در همدان خبر داد و اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی همدان در راستای مبارزه با قاچاقچیان و مخلان اقتصادی و در پی کسب خبری مبنی بر اینکه اشخاصی اهل و ساکن استان همدان در امر خرید و فروش اشیاء باستانی و عتیقه فعالیت گسترده دارند، دستگیری آنان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ضمن اشاره به شناسایی محل نگهداری و معامله و همچنین افراد گروه در پی تحقیقات صورت گرفته، افزود: با هماهنگی مقام قضایی دو اکیپ از ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی به صورت نامحسوس به محل معامله اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران دقایقی پس از حضور در محل در یک اقدام غافلگیرانه یک دستگاه خودرو زانتیا را متوقف و چهار نفر سرنشین آن را دستگیر کردند که در بازرسی از خودرو تعداد سه فقره مجسمه عتیقه که در داخل یک گونی برنج جاسازی شده بود کشف شد.

وی عنوان کرد: پس از استعلام از سازمان میراث فرهنگی همدان، مشخص شد اقلام کشف شده بدل و تقلبی شبیه به مجسمه‌های هخامنشی و تاریخی و از جنس طلا بوده و متهمان قصد فروش این اشیاء را به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال داشتند که در این راستا پرونده‌ای تشکیل و در دادسرای همدان در حال پیگیری است.