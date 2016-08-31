پیش از پرتاب ماهواره توسط ایران، موضعی اتخاذ نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه واشنگتن فری‌ بِیکن، به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، آمریکا نگرانی خود را در این باره اعلام کرد.

پایگاه واشنگتن فری‌ بِیکن در این باره نوشت: پس ازاینکه «محسن بهرامی» مدیر سازمان فضایی ایران از پرتاب جدیدترین ماهواره خود به نام «دوستی» به فضا در نیمه دوم سال شمسی جاری خبر داد، آمریکا نیز نگرانی خود در این زمینه را اعلام کرده است.

واشنگتن فری‌ بِیکن به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: نمی توانیم پیش از پرتاب این ماهواره موضعی اتخاذ کنیم.

این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهارات خود مدعی شد: قصد نداریم درباره جزئیات چیزی که هنوز رخ نداده است، گمانه‌ زنی کنیم. نگرانی طولانی‌ مدت ما در خصوص تلاش های ایران در زمینه گسترش موشک بالستیک همچنان به قوت خود باقی است و این نگرانی‌ ها با جامعه بین‌المللی مشترک می باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: اگر پرتاب خاص یا اقدامات دیگری وجود داشته باشد که با هر یک از قطعنامه‌ های شورای امنیت سازمان ملل ناسازگار باشد، آن ها را از کانال های مناسب خود بررسی خواهیم کرد و با همکاری شرکاء مان ادامه داده و هر اقدام یکجانبه ای را نیز که لازم باشد، اتخاذ خواهیم کرد تا از این طریق تهدیدات ناشی از برنامه موشک بالستیک ایران را مهار کنیم.