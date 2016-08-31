جزئیات مذاکره معاون وزیر خارجه روسیه با عراقچی و تخت روانچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و رئیس تیم مذاکره کننده آن کشور امروز دهم شهریور ١٣٩٥ برای دیداری یک روزه وارد تهران شد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در خلال اقامت کوتاه خود در تهران بطور جداگانه با سیدعباس عراقچی معاون بین الملل و مجید تخت روانچی معاون اروپا و امریکایی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارها آخرین وضعیت اجرای برجام در دو حوزه تحریم ها و همکاری های فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ همچنین طرفین بر عزم جدی کشورهای خود برای اجرای موفقیت‌آمیز برجام تاکید کردند.

همکاریهای دوجانبه ایران و روسیه در توسعه فناوری نوین ایزوتوپ های پایدار در فردو، ساخت فاز دوم نیروگاه بوشهر، تأمین مواد و تجهیزات، خرید آب سنگین و همکاریهای فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این مذاکرات بود.

در این دیدارها همچنین موانع پیشرفت برجام در حوزه رفع تحریم ها بویژه تعلل ها و رویکردهای غیرسازنده از سوی برخی کشورها بررسی شد و بر ضرورت رفع تمامی موانع و سهولت در اجرای تعاملات اقتصادی با ایران تاکید شد.