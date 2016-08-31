تأسیس بانک مشترک بین ایران و آفریقای جنوبی برای تسهیل روابط تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، ویلیام مکس فلمن وایتد عصر چهارشنبه در دیدار با فعالان بخش خصوصی لرستان در سخنانی با بیان اینکه از شهر زیبای خرم آباد و جاهای دیدنی آن بازدید کردیم و این شهر آرامش و امنیت بالایی دارد و در طول سفر خود این را حس کردیم اظهار داشت: همچنین طی سفر دو روزه خود از چند پروژه در لرستان بازدید کردیم.

وی با بیان اینکه به طور حتم هدف خاصی را از سفر خود به استان لرستان دنبال می کنیم و می توانیم مهارت های خود را به اشتراک بگذاریم عنوان کرد: در حوزه داروهای گیاهی آفریقا پیشرفته است اما در حوزه سنگ های گرانیت و مرمر می توانیم از ظرفیتهای لرستان استفاده کنیم.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با تاکید بر اینکه فضای همکاری بین آفریقای جنوبی و ایران بسیار است گفت: می توانیم در حوزه های کشاورزی، صنایع دانش محور و مطالعات و تحقیقات مشترک همکاری با لرستان داشته باشیم و پتانسیل همکاری در این زمینه ها وجود دارد.

ویلیام مکس فلمن وایتد گفت: همه متفق النظر هستیم که در حوزه سنگ می توانیم همکاری های گسترده با لرستان داشته باشیم چرا که قیمت و کیفیت سنگ در لرستان مطلوب است و این در حالیست که ما تمام سنگ مورد نیاز خود را از ایتالیا و با قیمت بالا وارد می کنیم.

وی با بیان اینکه دولت باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و مشوق های سرمایه گذاری داشته باشد افزود: در آفریقای جنوبی بسته هایی برای حمایت سرمایه گذاران و یافتن شریک سرمایه گذاری وجود دارد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با بیان اینکه ما نمی توانیم در همه چیز خوب باشیم و باید نقاط قوت را پیدا کرده و روی آنها کار کنیم گفت: ما برای هرگونه بحث و مشارکت با لرستان آماده هستیم.

ویلیام مکس فلمن وایتد با بیان اینکه آفریقا سالانه ۵۰۰ هزار تن عسل را از سایر کشورها از جمله نیوزلند وارد می کند بیان داشت: در این راستا می توانیم عسل خود را از لرستان که هم قیمت کمتری دارد و هم کیفیت بالاتر وارد کنیم.

وی با بیان اینکه با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ایران و آفریقای جنوبی می توانیم همکاری در حوزه خرید محصولات کشاورزی از لرستان داشته باشیم گفت: با توجه به برداشته شدن تحریم ها در حال تأسیس یک بانک مشترک بین ایران و آفریقای جنوبی هستیم تا تسهیل کننده روابط تجاری باشد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه غذای دام می توانیم همکاری کرده و کمبود غذای دام لرستان در فصل زمستان را تامین کنیم گفت: همچنین در حوزه سنگ می توانیم شرکای اقتصادی مناسب پیدا کرده و دست لرستان را در دست آنها قرار دهیم.

ویلیام مکس فلمن وایتد یادآور شد: همچنین در حوزه احداث زیرساخت ها مثل هتل و فرودگاه توانایی داشته و ظرفیت های فنی در حوزه معدن داریم.