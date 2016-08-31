درگیری شدید میان هواداران پرسپولیس/ کار به پلیس کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیمهای فوتبال پرسپولیس و سایپا در شرایطی از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه کاظمی برگزار شد که مدیران عامل دو تیم در محل این مسابقه حاضر شدند. حاشیههای این مسابقه را در ذیل میخوانیم:
* در دقایق ابتدایی بازی، تمام بازیکنان پرسپولیس به غیر از خارجیها به سمت فرکی رفتند و با سرمربی سایپا و نیمکتنشینان این تیم خوش و بش کردند. همچنین برانکو نیز خوش و بش گرمی با حسین فرکی داشت.
* رضا درویش مدیرعامل سایپا هم از ابتدا در ورزشگاه کاظمی حضور داشت و از روی نیمکت تیمش، این مسابقه را تماشا کرد.
* در ابتدای این مسابقه، درگیری شدیدی میان هواداران رخ داد و این درگیری از روی سکوها به محوطه بیرونی ورزشگاه نیز کشیده شد که پلیس به ورزشگاه آمد و هوادار متخلف را دستگیر کرد.
* امید عالیشاه و کمال کامیابینیا در شرایطی در زمین مسابقه حاضر شدند که پیراهن این دو بازیکن شماره نداشت.
* حدود ۱۵۰۰ هوادار در ورزشگاه حضور پیدا کردند.
* علیاکبر طاهری در اواسط این بازی در ورزشگاه شهید کاظمی حضور پیدا کرد تا این مسابقه را از نزدیک ببیند.
* هواداران پرسپولیس از ایگور پانادیچ، کمال کامیابینیا، محسن مسلمان و علی علیپور درخواست انداختن عکس سلفی کردند و موبایلهای خود را به این بازیکنان دادند تا با آنها عکس بگیرند.
* هواداران پرسپولیس همچنین با سر دادن شعارهایی، یاد و خاطره هادی نوروزی را گرامی داشتند.
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