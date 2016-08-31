به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان به مناسبت سی و هشتمین سالگرد ربوده شدن «امام موسی صدر» سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در سخنانی در خصوص امام موسی صدر اظهار داشت: امام موسی صدر اعتقاد داشت که وطن عربی در معرض فتنه است و راه مقابله با آن نیز وحدت است. وی به ما آموخت که حفاظت از وطن از طریق مقاومت امکان پذیر است و میزان مقاومت نیز به وحدت وابسته است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امام موسی صدر برای آزادی لبنان و رفع محرومیت آن تلاش می کرد. ما با خانواده ایشان هماهنگ هستیم و فعالیت می کنیم. امام موسی صدر و همراهان ایشان توسط معمر قذافی دیکتاتور لیبی به صورت عجیب و به اجبار ربوده شدند.

رئیس پارلمان لبنان گفت: مسأله امام موسی صدر یک مسأله عربی و اسلامی است که باید مورد اهتمام تمامی امت باشد نه فقط لبنان. تاکنون به ما ثابت نشده است که زندگی امام موسی صدر یا یکی از همراهانشان به پایان رسیده باشد و سخنان در این خصوص شایعه است.

وی افزود: امام موسی صدر محرومیت را تغییر داد و به یک جنبش تبدیل کرد و مقاومت را به راه انداخت. تا زمانی که لیبی با ما در مسأله ربودن امام موسی صدر همکاری نکند، روابط خود را با این کشور عادی سازی نمی کنیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که روابط اقتصادی برقرار شود.

رئیس پارلمان لبنان همچنین بیان داشت: کمیته رسمی برای پیگیری وضعیت امام موسی صدر به صورت دائم پیگیر این موضوع است و به وظیفه خود عمل می کند. ما با لیبی و هیچ حکومتی ارتباطی نداریم و پیگیری این موضوع تنها از طریق دادستان کل صورت می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع مربوط به هانیبال قذافی فقط یک موضوع قضایی است و سخنان مربوط به وی نیز شایعاتی بیش نیست تا از این طریق احساسات مردم به بازی گرفته شود. هیچ کس ما را در مسأله امام موسی صدر آزمایش نکند.

نبیه بری تاکید کرد: از دولت می خواهیم که مسأله امام موسی صدر را در رأس اولویت های خود قرار دهد و همچنین دستگاه های امنیتی نیز تلاش های بیشتری را صورت دهند. همچنین محافظت و حمایت از قاضیان فعال در پرونده امام موسی صدر را خواهانیم و از اتحادیه عرب درخواست می کنیم که به مسأله ربوده شدن امام موسی صدر توجه بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: تاکید می کنیم که مسأله امام موسی صدر، در دستور کار جنبش أمل قرار دارد و از آن صرف نظر نمی کنیم.

رئیس پارلمان لبنان در ادامه در خصوص مسائل داخلی نیز عنوان کرد: کشور بدون رئیس جمهور تعطیل خواهد ماند و اقرار به قانون انتخابات ضرورت دارد. باید اقدامات بیهوده سیاسی را متوقف کنیم و به قانون اساسی پایبند باشیم. بار دیگر بر اهمیت توافق در خصوص دولت و قانون انتخابات تاکید می کنم.

وی در ادامه خطاب به رژیم صهیونیستی نیز گفت: لبنان را آزمایش نکنید. تا زمانی که دشمن، اشغالگری و تهدید به دشمنی وجود دارد، مقاومت پابرجا است. مجددا به پایبندی مان به معادله مهم ارتش، مردم و مقاومت تاکید می کنیم و هر کس که پیش از نابودی خطر اسرائیل از جمع آوری تسلیحات سخن می گوید، یاوه می گوید.

نبیه بری همچنین در خصوص سوریه نیز اظهار داشت: تا زمانی که ثبات به سوریه بازنگردد و ساکنان آن نیز به محل زندگی شان بازنگردند، راه حلی برای این کشور معنا ندارد. در چنین شرایطی تنها کسی که سود می برد، اسرائیل است.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی هستند که می خواهند یمن، عراق و سوریه به صحنه درگیری های خونین بی پایانی تبدیل شوند تا مسأله فلسطین را تحت الشعاع قرار دهند. ما فلسطین را در رأس امور سیاسی قرار داده ایم ولی برخی از کشورهای عربی با دست برداشتن از اسرائیل، به دشمنی با ایران روی آورده اند.