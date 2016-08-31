به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران عصر امروز در یک دیدار تدارکاتی از ساعت ۱۸ در ورزشگاه کاظمی برابر تیم سایپا قرار گرفت که این دیدار در نهایت با نتیجه دو بر دو خاتمه یافت.

* در این دیدار در ترکیب اولیه پرسپولیس رادشویچ، گولچ، پلی یانسکی، محسن ربیع‌خواه، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان، علی علیپور و پریموف حضور داشتند و در طول بازی نیز نفراتی چون صادق محرمی، محمدامین آرام‌طبع، امید عالیشاه و صادق محرمی به زمین آمدند.

* در این دیدار ابتدا در دقایق اولیه سایپا روی اشتباه محرز پلی یانسکی توسط مسعود حسن‌زاده به گل رسید اما پس از چند دقیقه پریموف با پشت سر گذاشتن دروازه‌بان سایپا موفق شد دروازه را باز کند و گل تساوی را به ثمر برساند. دقایقی بعد هم علی علیپور گل برتری پرسپولیس را به ثمر رساند اما این برتری چندان تداوم نداشت و ابراهیم صادقی در دقیقه ۲۱ کار را به تساوی کشاند تا نیمه اول با همین نتیجه برسد.

* در نیمه دوم نیز برانکو تغییرات زیادی به وجود آورد و همچنین نفرات مختلف را مانند حسین ماهینی، ربیع‌خواه و چند بازیکن دیگر را در پست‌های مختلف خط دفاعی امتحان کرد.

* همچنین در اواسط نیمه دوم امید عالیشاه در برخوردی که با سعید لطفی داشت، دچار آسیب‌دیدگی شد اما پس از چند دقیقه به زمین برگشت.

* همچنین در این مسابقه که خالی از درگیری نبود، بازیکنان دو تیم چند بار با یکدیگر درگیر شدند.