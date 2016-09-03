فعالیت ۳۴۰ مدیر کنترل کیفیت در استان همدان

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۳۴۰ مدیر کنترل کیفیت در استان همدان فعالیت دارند، گفت: واحدهای تولیدی و خدماتی باید به منظور ارتقاء علمی مدیران کنترل کیفیت سالانه حداقل ۲۰ ساعت دوره آموزشی برای آنها برنامه ریزی کنند.

مددی در ادامه با اشاره به مراحل تایید صلاحیت مدیرکنترل کیفیت که شامل موفقیت در آزمون‌های آشنایی تخصصی با روش‌های آزمون فرآورده تولیدی مورد نظر و گذراندن دوره های عمومی لازم است، تاکید کرد: مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت ۲ سال از زمان صدور خواهد بود.

مدیر کل استاندارد استان همدان افزود: تمدید یا تجدید پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط و اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل های مرتبط، ارائه گزارش فعالیت و تایید کارگروه است.

وی زمینه فعالیت مدیران کنترل کیفیت استان همدان را در صنایع غذایی و کشاورزی، ساختمانی و معدنی، بسته بندی سلولوزی، نساجی و چرم، شیمی و پتروشیمی، برق و الکترونیک، مکانیک و فلزشناسی، خودرو و نیروی محرکه و مهندسی پزشکی عنوان کرد و افزود: از شهریورماه سال ۹۴ تا کنون ۷ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت تحت عنوان ناظرین کیفیت برگزار شده است.

محمد مددی افزود: تامین کیفیت در کالاها ضمن اینکه جلب رضایت مشتری و حقوق مصرف کنندگان را به همراه دارد باعث می شود کالای داخلی سهم مناسبی از ظرفیتهای بازار داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل استاندارد استان همدان افزود: مدیرانی که در این شغل فعالیت می کنند باید در رویکرد کیفی و نوع نگاه مدیریت ارشد و مدیران میانی، تغییراتی مثبت ایجاد کنند.