به گزارش خبرنگار مهر، ۴۸ نفر از عکاسان کردستانی نمایشگاهی از آثار عکاسی خود را در ارتباط با چالش ها و موضوعات اجتماعی در دو خیابان انقلاب و پاسداران سنندج در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

مهدی توکلی، مسئول برپایی این نمایشگاه با اشاره به اینکه از سه ماه پیش فراخوان برپایی این نمایشگاه اعلام شد، گفت: در این مدت بیش از ۲۳ هزار عکس برای ما ارسال کردند.

وی عنوان کرد: از میان تعداد آثار ارسال شده ۲۳۰ اثر توسط تعدادی از اساتید عکاسی برای نمایش آنها در این نمایشگاه انتخاب شد.

وی برگزاری نمایشگاه عکسی با این تعداد اثر و همچنین عکاس را بسیار بی نظیر خواند و بیان کرد: حضور این تعداد عکاس و نمایش آثار آنها نشان از علاقمندی به هنر عکاسی و همچنین روند روبه رشد این هنر در استان است.

توکلی با اشاره به اینکه امروزه مردم با سوژه های مستند اجتماعی بیش از گذشته ارتباط دارند، اظهارداشت: عکاسان استان در آثار خود توانستند به صورت مطلوب تفاوت های سبک زندگی اعم از پوشش و شغل را در دو خیابانی که باهم ۱.۵ کیلومتر باهم فاصله دارند، به تصویر بکشند.

گفتنی است، این نمایشگاه از ۱۰ شهریورماه امسال برپاشده و تا ۱۶ شهریورماه پذیرای بازدید علاقمندان است.