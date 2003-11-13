سيد محمدخاتمي بر گسترش كتابخانه هاي عمومي كشور تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمي كه درجمع هيات امناء كتابخانه هاي عمومي كشور سخن مي گفت با اشاره به مشكلات دولت در تامين منابع مالي بودجه هاي عمراني و خدماتي كشور، ضرورت اصلاح نظام كسب درآمد و مخارج دولت به منظور ارايه مديريت بهتر در عرصه هاي مختلف را خاطر نشان ساخت.

رئيس جمهور با اشاره به پيگيري دولت براي تحقق اعتبار مربوط به توسعه كتاب و كتابخواني، خواستار همكاري بيش از پيش سازمان ملي جوانان ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و هيات امناء كتابخانه هاي عمومي كشور براي تحقق اهداف مشترك آنها شد.

در اين ديدار احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به عضويت بيش از يك ميليون و سيصد هزار نفر دركتابخانه هاي عمومي كشور كه عمدتا از طبقه متوسط، نوجوانان و جوانان كشور هستند، مشكلات كتابخانه ها به لحاظ نيروي انساني، اعتبارات و تشكيلات را برشمرد.

همچنين ملك احمدي دبير هيات امناء كتابخانه هاي عمومي كشور با اشاره به ضرورت حمايت و سرمايه گذاري دولت در بخش كتاب و كتابخواني، توسعه كتابخانه ها را زمينه ساز توسعه فرهنگي كشور دانست و ويژگيهاي لايحه دولت براي تامين مالي كتابخانه ها و افزايش تعداد كتابخانه ها را كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، تبيين كرد.

وي خواستار در نظر گرفتن رديف اعتباري مشخص در بودجه براي رسيدن كتابخانه عمومي كشور به استانداردهاي جهاني شد و نقش كتابخانه ها را در تامين اوقات فراغت نوجوانان و جوانان بسيار با اهميت خواند.

در اين جلسه هريك از اعضاي هيات امناء كتابخانه هاي عمومي نظرات و پيشنهادات خود را براي رفع كمبودها، توسعه كيفي، اتصال با كتابخانه هاي دنيا و ترغيب مخاطبان به كتابخواني تشريح كردند.

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