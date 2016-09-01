به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فهیم چهارشنبه شب در نشست اکران و نقد مستند «آقای نخست وزیر» که در سالن حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دهه ۲۰ در تاریخ کشور ما بسیار مهم بوده و ملت ایران پیروزی، شکست و حوادث مهمی را تجربه می کند و از آن برای اتفاقات بعدی، پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم حیات آن تجربه می گیرد.

وی افزود: ساختار مستند آقای نخست وزیر به گونه ای است که مخاطب را تا پایان مسیر فیلم حفظ می کند و فضای مناسبی دارد.

این منتقد سینما ادامه داد: مستند در اساس، مخاطب جدی تری را می طلبد و با کار تفریحی و آثار نمایشی تفاوت دارد و گرچه آثاری نیز ساخته شده که جنبه تفریحی نیز تا حدودی دارد اما در مجموع، مستند، سینمای جدی و سنگینی است.

فهیم عنوان کرد: کار مستند نیاز به دقت و جدیت زیادی دارد و در چنین شرایطی وقتی یک کار مستند مخاطب را جذب خود می کند و پای کار نگه می دارد، نشانه موفقیت آن است.

وی بیان کرد: در گذشته مستند صرفا برای آرشیوها ساخته می سد اما امروزه مستندهای زیادی تهیه می شود و روی آنتن سینما می رود.

این منتقد سینما تصریح کرد: مستند آقای نخست وزیر می تواند در زمره آثار بلندی قرار بگیرد که قابلیت نمایش عمومی نیز دارد.

فهیم با بیان اینکه اگر اثری تولید می شود باید به درد شرایط امروز کشور بخورد، یادآور شد: در عرصه های مختلف رسانه باید آثاری با موضوع تاریخ ایران در دهه های نخست تولید شود و به واسطه نزدیکی ها و تشابه موجود میان جامعه امروز با آن دوران، نیاز به تولید اثر با چنین موضوعی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: نتوانسته ایم در گرایش بومی سازی خود برای مستندسازان تابلویی در نظر بگیریم.

این منتقد سینما اضافه کرد: مستند آقای نخست وزیر نشان داد که می توان شخصیت های بزرگ و کسانی را هم که هاله ای از تقدس برای آنان ساخته شده است، مورد انتقاد قرار داد.

فهیم عنوان کرد: نقطه تمایز فیلمسازان با یکدیگر چگونگی ورود به یک مقطع، انتخاب موضوعات و نحوه خروج است و فیلم آقای نخست وزیر امتیاز بهتر را دارد.

وی تصریح کرد: کارگردان این فیلم می توانست توجه بیشتری را به نقش مردم و حزب توده در آن دوران معطوف کند؛ اما در فیلم، اشاره به این ضلع گذراست.

این منتقد سینما بیان کرد: آیت اله کاشانی در آن دوران مردم را رهبری مذهبی می کرد، حزب توده وجود داشت و جریان ملی نیز می خواست در عین اعتقاد به سرمایه داری، در حوزه سیاست نیز نفع گیرد و می شد به حزب توده که مشابه آن امروز نیز در بین لیبرال ها وجود دارد، پرداخته شود.

فهیم اضافه کرد: امروز به دنبال سینمای جسور هستیم و کارگردان می توانست از یک نریشن و صدای بهتر برای القای حس هیجان و گرما در جنبش سی ام تیر و کشتار آن استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: کارگردان باید جرئت و جسارت استفاده از صدای جدیدتر را داشته باشد و ویژگی شجاعت در کارگردانان جوان تر برای کسب تجربه ضرورت بیشتری دارد.

این منتقد سینما اضافه کرد: باید مستند آقای نخست وزیر را سیاستمداران ببینند و بدانند که هر جا به بیگانه روی آورند، پیامد آن خواری و ذلالت است و آقای نخست وزیر این ضرورت را به خوبی تبیین کرده است.

محمدرضا امامقلی، کارگردان مستند آقای نخست وزیر نیز در این نشست بیان کرد: در این مستند تلاش شده است سیاست خارجی ایران در دوران ملی شدن صنعت نفت مورد بررسی قرار گیرد.

امامقلی افزود: در آن برهه از زمان دشمنی های بیگانگان بسیار برای ملت ایران آزاردهنده بوده و برای پرداختن به آن در این مستند تلاش شده است.

وی ادامه داد: شاید می شد به حزب توده در این مستند بیشتر پرداخت؛ اما در بخش هایی از فیلم به این حزب توجه شده که اهمیت بیشتری صورت گرفته است؛ ضمن اینکه جای مردم نیز می توانست در فیلم پررنگ تر باشد.

کارگردان مستند آقای نخست وزیر ادامه داد: ممکن است برخی پلان های مصاحبه ها طولانی تر از پلان های دیگر باشد که یکی از دلایل آن سن بالای مصاحبه شوندگان و ریتم آرام سخنان آنان بود.

در این برنامه مستند آقای نخست وزیر برای حاضران اکران شد.