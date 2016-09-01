اسدالله بادامچیان در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره موضع حزب موتلفه اسلامی در انتخابات آتی ریاست جمهوری اظهار داشت: باید برای انتخابات آتی ریاست جمهوری تحلیل صحیحی از واقعیت ها و شرایط موجود داشته باشیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: تلاش داریم تا در انتخابات آتی ریاست جمهوری، یک نامزد از حزب موتلفه اسلامی مطرح کنیم و این موضوع به هیچ عنوان به خاطر قدرت طلبی حزب نیست.

وی ادامه داد: معرفی یک چهره از سوی موتلفه اسلامی، به عنوان یک حزب شناخته شده، به خاطر انجام رسالت خطیر در برهه کنونی است.

بادامچیان با تشریح ویژگی های رئیس جمهور آینده اضافه کرد: باید کسی وارد این عرصه شود که بتواند گرهی از مشکلات و دغدغه های مردم باز کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: باید کسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به صحنه بیاید که با رهبری انقلاب تفاهم فکری داشته باشد، چرا که هر فردی که با رهبری تفاهم فکری و فرهنگی نداشته باشد، نمی تواند کشور را اداره کند.

بادامچیان تأکید کرد: کسی باید در بالاترین منصب اجرایی کشور قرار داشته باشد که فرهنگ رجایی و باهنر را داشته و از قاطعیت لازم برای انجام امور برخوردار باشد، چرا که مسائل با نصیحت به جایی نخواهد رسید.