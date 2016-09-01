مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم بسکتبال قم برای مصاف با رقبای حاضر در مسابقات قهرمانی بسکتبال رده سنی جوانان کشور در منطقه ۲ عازم قزوین شده است و مسابقات خود را از امروز در این شهر آغاز می‌کند.



وی افزود: مسابقات بسکتبال منطقه کشور در رده سنی جوانان در قزوین برگزار می‌شود و تیم بسکتبال قم نیز یکی از ۴ تیم حاضر در این مسابقات است و تیم‌های قزوین، همدان و مرکزی به همراه تیم قم تا روز ۱۲ شهریور ماه به میزبانی سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برابر یکدیگر به میدان می‌روند.



رئیس هیئت بسکتبال استان قم گفت: بسکتبالیست‌های قمی در رده سنی جوانان چهارمین و آخرین تیم پالیه بسکتبال پسران قم هستند که به مسابقات منطقه‌ای کشور اعزام می‌شوند در حالی که هر ۳ تیم قبلی استان قم توانستند جواز صعود از مسابقات منطقه ۲ را کسب کنند.



سخایی بیان داشت: تیم بسکتبال نونهالان پسر قم چندی پیش در مسابقات منطقه‌ای در سالن امجدی قم پس از تیم قزوین به مقام دوم گروه خود رسید و راهی مرحله دوم شد و پیش از این تیم‌های مینی بسکتبال و نوجوانان قم نیز به مرحله دوم راه یافته بودند.



وی عنوان کرد: در صورتی که تیم بسکتبال جوانان قم هم بتواند از دور گروهی صعود کند برای نخستین بار در تازیخ بسکتبال قم، ۴ تیم پایه بسکتبال قم توانسته‌اند از مرحله منطقه‌ای به دور دوم صعود کنند و این برای آینده بسکتبال قم امیدبخش است.



رئیس هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: سبحان صمدی، حسین شیخ‌محمدی، محمدحسین بهره‌مند، محمدرضا حمیدی، امیرحسین صفری، محمدامین ملاگلی، مهدی باقری، امیر مرادی، مجتبی خلیل‌پور، مهدی خلیل‌پور، عرفان وفایی و سیروس وکیلی اعضای تیم بسکتبال جوانان پسران قم به شمار می‌روند، ضمن اینکه حمید سلیمی به عنوان سرمربی و مصطفی بادی به عنوان مربی هدایت این تیم را بر عهده دارند.