پل امام رضا(ع) ورامین در مراحل پایانی/فاز نخست درآستانه تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، احداث فاز اول پروژه پل امام رضا(ع) به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهری ورامین که چالش برانگیز نیز شده، مراحل پایانی خود را می گذراند.

با پیگیری های مجموعه فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شرکت راه آهن و پیمانکار پروژه، ساخت پل امام رضا(ع) در منطقه سرعت بیشتری به خود گرفته است.

بسیاری از مسئولان تلاش دارند و امیدوارند تا فاز نخست پل امام رضا(ع) تا شهریورماه سال جاری آماده بهره برداری شده و زیر بار ترافیک رود و به سرعت فاز بعدی این پروژه آغاز شود.

ساخت پل امام رضا(ع) شتاب بیشتری به خود گرفته است

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پل امام رضا(ع) اظهار داشت: پل امام رضا(ع) یکی از پروژه های مهم شهری در ورامین محسوب می شود.

شهردار ورامین افزود:پیگیری ها و تلاش های متعددی صورت گرفت تا پل امام رضا(ع) با کم ترین اشکالات فنی و منطبق با طرح تفصیلی و جامع شهری اجرایی و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه ایرادات و نظرات مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در اجرای پل امام رضا(ع) لحاظ شده و این پروژه با جدیت دنبال می شود.

شهردار ورامین اضافه کرد: با تأکیدات و حمایت هایی که از سوی فرماندار شهرستان ورامین صورت پذیرفت، این پروژه شتاب بیشتری به خود گرفته و امیدواریم هر چه زودتر شاهد تکمیل فاز اول این پروژه باشیم.

فاز نخست پل امام رضا(ع) مراحل پایانی را سپری می کند

حیدریان با اشاره به وعده های داده شده برای آماده شدن فاز اول پروژه پل امام رضا(ع) در شهریورماه تأکید کرد: پل امام رضا(ع) مراحل پایانی خود را طی می کند و امیدواریم طبق وعده های داده شده، فاز نخست این پروژه آماده شود.

وی با تأکید بر این نکته که به زودی فاز نخست این پروژه زیر آسفالت می رود، گفت: تلاش می شود تا طی روزهای آتی، آسفالت فاز نخست پل امام رضا(ع) نیز اجرایی و عملیاتی شده و هر چه زودتر زیر بار ترافیک برود.

شهردار ورامین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که فاز دوم پروژه پل امام رضا(ع) چه زمانی آغاز می شود نیز یادآور شد: پس از اتمام فاز نخست و انتقال عبور و مرور وسایل نقلیه به این فاز، فاز دوم طرح به سرعت آغاز می شود.

وی ادامه داد: همت و همدلی خوبی برای انجام سریع پروژه پل امام رضا(ع) وجود دارد و امیدواریم با سرعتی که در انجام این پروژه به وجود آمده، در آینده نه چندان دور، یکی از مهم ترین پروژه های شهری به نتیجه نهایی برسد.

تکمیل و راه اندازی پل امام رضا(ع) با جدیت پیگیری می شود

محمدرضا یوسفی فرماندار ورامین نیز در این زمینه اظهار داشت: تکمیل پروژه پل امام رضا(ع) از جمله مطالبات مردم ورامین به حساب می آید.

وی افزود: ترافیکی که در محدوده احداث پل امام رضا(ع) در برخی ساعات ایجاد می شود، تلاش ها را برای تسریع در اجرای این پروژه دوچندان کرده است.

یوسفی گفت: تاکنون بازدیدهایی از پروژه پل امام رضا(ع) انجام گرفته و جلسات و رایزنی های متعددی نیز با مسئولان و پیمانکار پروژه صورت پذیرفته و کار با سرعت در حال انجام است.

فرماندار ورامین یادآور شد: تکمیل هر چه سریع تر پروژه پل امام رضا(ع) یکی از موضوعاتی است که با جدیت از سوی مسئولان پیگیری می شود.

تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری از جمله پل امام رضا(ع) در اولویت قرار دارد

سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری که مردم منتظر اتمام آن هستند را در دستور کار و اولویت خود قرار داده است.

وی افزود: یکی از پروژه های مهم شهری که مردم نسبت به تکمیل و راه اندازی آن مطالبه دارند، پل امام رضا(ع) است.

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: جلسات متعددی با مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی برای انجام درست و صحیح پروژه پل امام رضا(ع) برگزار شده و نظارت ها در این زمینه ادامه دارد.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید که این پروژه در چه زمانی افتتاح و زیر بار ترافیک می رود، موضوعی که بدون تردید مردم و شهروندان را خوشحال خواهد کرد.