برومند میرزایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از امحای محموله ۸ تنی کالای قاچاق در کرمانشاه طی روز گذشته خبر داد.
وی گفت: این کالاها پس از استعلام های صورت گرفته غیر قابل مصرف تشخیص داده شده و در حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه امحا شد.
میرزایی پور افزود: این محموله شامل یک میلیون نخ سیگار و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.
مدیر کل اموال تملیکی استان کرمانشاه ارزش ریالی محموله امحا شده را نیز یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال برآورد کرد.
میرزایی پور از تشکیل ۶۰۰ پرونده و امحای ۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان از ابتدای امسال خبر داد.
وی مبارزه با کالاهای قاچاق را از سیاست های دولت در راستای حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.
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