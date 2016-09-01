به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربیف فیض الله شمس با بیان اینکه با تبدیل اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه به شوره زار زمین های کشاورزی قابلیت تولید را به صورت کامل از دست می‌دهد افزود: در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های نوین آبیاری با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه شتاب بیشتری گرفته است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر در استان مقدار ۱۲ هزار و ۵۳ هکتار اجرای آبیاری تحت فشار از مرحله نقشه‌برداری، طراحی در دست اجرا است گفت: اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار از طرح‌های مهم جهت احیای دریاچه ارومیه محسوب می‌شود.

شمس با اشاره به ادامه روند بحران خشک شدن دریاچه ارومیه و تبعات ناشی از آن عنوان کرد: با از بین رفتن دریاچه ارومیه زندگی شش میلیون نفر ساکنین حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خطر می‌افتد، دریاچه زمین‌های کشاورزی به بیابان تبدیل می‌شود و ساکنین مجبور به مهاجرت ناخواسته خواهند شد.

مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه با خشکی دریاچه ارومیه کشاورزی و دامداری نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تولید محصولات دامی و زراعی به شدت پایین خواهد آمد، ادامه داد: بر اثر شور شدن اراضی کشاورزی، پوشش گیاهی و علوفه کاهش یافته و در نتیجه دامداری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

شمس با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار در استان گفت: اعتبارات اجرای طرح روش‌های نوین آبیاری تحت فشار در سال ۹۴ از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه و اعتبارات ملی وزارت تامین گردیده است.

وی با بیان اینکه طی سال ۹۴ مبلغ ۳۰۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه تخصیص و هزینه شده، ادامه داد: در این راستا از محل اعتبارات تخصیص یافته ستاد احیای دریاچه ارومیه به میزان ۳ هزار و ۶۵۶ هکتار در ۹ شهرستان حوضه دریاچه ارومیه و ۷۶۷ هکتار در سایر شهرستان‌های استان از محل اعتبارات ملی جمعا معادل ۴ هزار و ۴۲۳ هکتار از اراضی استان به سامانه نوین آبیاری تحت فشار تجهیز شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: در راستای تجهیز اراضی استان به سامانه نوین آبیاری تحت فشار طی چهار ماه نخست سال جاری یک هزار و ۲۹۶ هکتاراقدام شده است.

شمس با بیان اینکه عملکرد اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار تا آخر سال ۹۱ معادل ۴۱ هزار و ۶۴۴ هکتار بوده، یادآور شد: اکنون اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار در استان در مدت سه سال به ۴۹ هزار و ۱۱۹ هکتار رسیده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: با اعتبار هزینه شده ۵۹۰ میلیارد ریال در طول سه سال مقدار ۸ هزار و ۱۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

وی اعلام کرد: نتیجه اقدامات یاد شده موجب افزایش ۴۰ درصدی راندمان آبیاری، صرفه‌جویی ۴۰ میلیون مترمکعبی در مصرف آب، متوسط ظرفیت افزایش عملکرد محصول بیش از ۳۰ درصد و متوسط ظرفیت کاهش مصرف سم و کود شیمیایی به میزان ۲۵ درصد راموجب شده است.

شمس بیان کرد: بهره‌ مندی ۳ هزار و ۱۹۷ نفر بهره‌بردار و اشتغال یک هزار و ۶۲۷ نفر به صورت مستقیم و اشتغال غیرمستقیم ۲۰ هزار و ۳۱۲ نفر از دیگر مزایای اجرای سامانه های نوین آبیاری در اتراضی کشاورزی استان است.

شمس با اظهار اینکه در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های نوین آبیاری با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه شتاب بیشتری گرفته، ادامه داد: در حال حاضر در استان مقدار ۱۲ هزار و ۵۳ هکتار اجرای آبیاری تحت فشار از مرحله نقشه‌برداری، طراحی در دست اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: رتبه استان در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در مقایسه با کل کشور قبل از سال ۹۴ در حدود ۱۱ بود که در سال ۹۴ به رتبه پنجم و در چهار ماه نخست سال جاری به استناد گزارش مجری آبیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی به رتبه دوم ارتقا یافته است.

شمس، کاهش سطح زیر کشت محصولات پرآب بر نظیر چغندر قند، تغییر در نحوه کشت این محصول، استفاده از ارقام زودرس مخصوصاذرت، اصلاح روشهای آبیاری در محصولات پر آب بر با استفاده از نوار تیپ، توسعه کشت نشائی برای کاهش مصرف آب، اجرای کشاورزی حفاظتی و کشت مستقیم برای کاهش مصرف آب و حمایت از توسعه گلخانه ها و کشت های متراکم را از برنامه ها و اقدامات انجام یافته سازمان جهاد کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه عنوان کرد.