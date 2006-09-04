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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۳۹

سرمربي تيم تكواندو پارس كوپال در گفتگو با مهر :

براي صعود به امتيازات اين بازي نياز داشتيم / مسابقات در ماه رمضان براي تيم هاي شهرستاني مشكل است

براي صعود به امتيازات اين بازي نياز داشتيم / مسابقات در ماه رمضان براي تيم هاي شهرستاني مشكل است

تيم تكواندو پارس كوپال اصفهان روز جمعه در يك روز خوب توانست با شكست سايپا، شانس خود را براي صعود از گروه خود تا اندازه اي قابل ملاحظه افزايش دهد.

اكبر سعيد زاده سرمربي تيم پارس كوپال درمورد اين بازي به خبرنگار مهر گفت :  بازي خوبي بود دو تيم از تيم هاي خوب اين دوره از مسابقات هستند كه در اين بازي ازنيروهاي درجه اول خود بهره بردند.

وي افزود: هردو تيم براي پيروزي وارد زمين شدند ولي چون ما براي صعود به تمام امتيازات اين بازي نياز داشتيم، به هدف خود رسيديم . باخت دراين بازي كار صعود را به اگر و اما مي كشيد.

وي درمورد داوري اظهارداشت : نسبت به قبل خيلي بهتر شده است حساسيت ها كاهش يافته و داروان مي توانند قضاوت خود را انجام دهند. البته استفاده از داوران بين المللي، ملي و درجه يك نيز در بهبود و سطح كلي وكيفي داوري ها نقش موثري داشته است.

سعيد زاده درمورد برگزاري ديدارهاي عقب افتاده ليگ درماه رمضان گفت: من فكر مي كنم اين درست نيست كه ماه رمضان مسابقه انجام شود شايد براي تهراني ها مشكل نباشد.ولي براي تيم هاي شهرستاني مشكل است كه بتوانند با داشتن روزه به تهران آمده و مسابقه دهند البته زمان بين تعطيلي ليگ و شروع ليگ براي بازسازي و تجديد قواي تيم ها خيلي مفيد است.

سرمربي پارس كوپال در پايان ضمن ابراز رضايت از عملكرد بازيكنان خود گفت: با وجود آنكه بازي اول را از دست داديم ولي خيلي خوب توانستيم خود را براي صعود به ليگ برتر آماده كنيم اميدوارم درليگ برتر با حضور ساعي نتايج بهتري كسب كنيم.

کد مطلب 375821

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