ایجاد اشتغال یک ضرورت جدی در شهرستان ورامین به حساب می آید

محمدرضا یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که در طول ماه های گذشته، تلاش فراوانی برای حل مشکلات و دغدغه های مردم ورامین صورت گرفته است، اظهار داشت: از زمانی که به عنوان فرماندار ورامین انتخاب شدم، از همه ظرفیت های ممکن برای حل و رفع مشکلات اساسی شهرستان استفاده کرده ام و پیگیرهای متعددی را در دستور کار قرار دادم.

فرماندار ورامین، مشکل اشتغال برای جوانان را یکی از معضلات مهم این منطقه عنوان کرد و افزود: شهرستان ورامین از ظرفیت و پتانسیل بالایی در حوزه نیروی انسانی برخوردار است و در این میان، بیکاری بویژه برای جوانان به عنوان یک مشکل جدی در منطقه محسوب می شود.

یوسفی با تأکید بر این نکته که بیکاری یک تهدید جدی به حساب می آید، گفت: تلاش داریم تا با حمایت های مسئولان دولت، تهدید بیکاری را در منطقه رفع کنیم.

فرماندار ورامین با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای توسعه شهرستان یادآورشد: ما از حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در شهرستان حمایت کرده و آماده هرگونه همکاری هستیم.

وی ادامه داد: عقیده دارم که مردم ورامین شایسته بهترین ها هستند و تلاش داریم تا خدمات رسانی به مردم شهرستان را در حوزه های گوناگون ارتقا دهیم.