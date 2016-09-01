۳۲ پزشک نمونه خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام پزشکی بیرجند صبح پنج‌شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان و جامعه پزشکی بیرجند، بیان کرد: جامعه پزشکی در هشت سال دفاع مقدس نیز نقش بسزایی را ایفا کرده است.

یوسف بلالی با بیان اینکه هدف کادر درمانی همواره بهبود سلامت و زندگی مردم است، افزود: در سال‌های اخیر، جامعه پزشکی مورد هجمه قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام پزشکی بیرجند ادامه داد: پزشکان همواره با زندگی بیماران سر و کاردارند بنابراین باید در انجام وظیفه خود دقت کنند.

وی با اشاره به تعداد اعضای سازمان نظام پزشکی بیرجند، بیان کرد: در حال حاضر ۶۹۱ عضو با عنوان‌های فوق تخصص، متخصص، پزشک عمومی، دندان‌پزشک و... در این سازمان فعالیت می‌کنند.

بلالی ادامه داد: ۲۰۴ پزشک عمومی، ۱۰۶ پزشک متخصص، ۱۰ فلوشیپ، ۶۱ داروساز و ۱۸۹ کارشناس پروانه دار از جمله اعضای سازمان نظام پزشکی بیرجند هستند.

وی با اشاره به پروانه‌های صادرشده سازمان نظام پزشکی بیرجند، اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ۲۸ فقره پرونده صادر شده است.

بلالی با بیان اینکه تعداد ۱۰ فقره پرونده در دادسراها و هیئت ستادها در نوبت بررسی است، گفت: همچنین تعداد ۱۴ پرونده در هیئت بدوی در نوبت رسیدگی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی بیرجند ادامه داد: در دو سال گذشته مالیات پزشکان افزایش‌یافته که باید عدالت مالیاتی محقق شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این جلسه با اشاره به هزینه‌های پرداختی بیماران، بیان کرد: میزان پرداختی از جیب بیماران در بیمارستان‌ها کاهش یافته است.

دهقان ادامه داد: میزان درآمد خانوار مردم خراسان جنوبی از تمام کشور پایین تر بوده و باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.