به گزارش خبرگزاری مهر، میگل لیتین فیلمساز ضدکودتای شیلیایی و میهمان ویژه بخش بین الملل جشنواره عمار در ضیافت شامی به میزبانی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، با تعدادی از فیلمسازان سینمای ایران، برگزیدگان جشنواره عمار و تعدادی دیگر از چهره های فرهنگی- هنری کشور دیدار کرد.

محمدحسین نیرومند، مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، در این ضیافت گفت: با توجه به حضور میگل لیتین، بخشی از قصه‌ای (فیلمنامه) را که در حال حاضر در دست تولید داریم، برای وی که میهمان ماست تعریف می کنم.

نیرومند ادامه داد: ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، ساعت ۹ صبح، نظامیان و نیروهای ارتشی نسبت به اعلام بی‌طرفی و یا همراهی نسبت به اعتراضات مردم و انقلاب تصمیم‌گیری می کنند و در نهایت به این نتیجه می رسند که اعلام بی طرفی کنند و تیمسار قره باغی، این مساله را با ژنرال گاس، مسئول مستشاران آمریکایی در میان می‌گذارد که ما (نیروهای نظامی) نمی توانیم مقاومت کنیم و تسلیم می شویم.

وی ادامه داد: ژنرال گاس و ۲۱ نفر از مستشاران آمریکایی که در میان آنها بجز ژنرال گاس، سه ژنرال دیگر نیز حضور داشتند، تصمیم می‌گیرند بخشی از اسناد موجود در مرکز استقرار خودشان را نابود کنند و با این اعتقاد که ستاد مشترک ارتش، محل امنی است تصمیم می گیرند در آن جا بمانند.

نیرومند اضافه کرد: وقتی اعتراضات مردم شدت می گیرد و در اطراف ستاد مشترک تیراندازی می‌شود این مستشاران آمریکایی به اتاق جنگ ستاد مشترک که در طبقه ششم زیر زمین ساختمان قرار داشتند می روند و از آنجا با سفارت آمریکا تماس می گیرند.

مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس خاطرنشان کرد: «ویلیام سالیوان» سفیر آمریکا در ایران، از محل سفارت با مسجد و مدرسه علوی که امام در آنجا حضور داشتند، تماس می گیرد و درخواست می کند که مردم را راضی کنند تا جان مستشاران آمریکایی در امان باشد که پس از این تماس، آقای یزدی، به دستور امام خمینی(ره)، مردم را راضی می کنند و این افراد زیر نظر نیروهای مورد اعتماد امام خمینی(ره) تحویل سفارت آمریکا می شوند.

وی ادامه داد: «سولیوان» در خاطراتش می گوید وقتی من در تلاش بودم با امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب اسلامی برای نجات مستشاران آمریکایی ارتباط بگیرم، از آمریکا، «زیبیگنیو برژینسکی»، مشاور امنیت ملی دولت وقت، با من تماس گرفت و گفت الان وقت کودتا در ایران است که من در واکنش به این حرف، عصبانی شدم و به او گفتم که در حال حاضر کسی باید جان مستشاران آمریکایی را نجات دهد و نمی توانیم کودتا کنیم.

نیرومند بیان کرد: برژینسکی می گوید حرفم را قبول نکردند و گفتند باید با ژنرال گاس صحبت کنیم که این ژنرال نیز در پاسخ به برژینسکی می گوید امکان کودتا وجود ندارد و در صورت انجام آن، درصد موفقیت آن فقط پنج درصد است.

وی در جمع بندی خود گفت: آمریکایی ها در شرایطی که افراد خودشان در خطر هستند و می گویند امکان کودتا وجود ندارد، با وقاحت تمام، به دنبال کودتا در کشور ایران بودند و همین موارد باعث شد تا دانشجویان انقلابی، مدتی بعد، سفارت امریکا را تسخیر کنند.

نیرومند در پایان مجموعه‌ای از فیلم های مستند شهید آوینی را به میگل لیتین اهدا کرد و خطاب به او گفت: فیلم‌های شهید آوینی، بهترین مجموعه برای شناخت انقلاب اسلامی است و من این فیلم ها را تقدیم آقای لیتین می کنم تا درباره آن‌چه ما آن را انقلاب اسلامی می خوانیم، آگاهی داشته باشد.

میگل لیتین کارگردان شیلیایی صبح امروز پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه تهران را به مقصد سانتیاگو ترک کرد.