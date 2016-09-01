خدمتگزاران در مناطق محروم «خادمان رضوی» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای گروه جهادی تخصصی منتظران ظهور که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه نهضت کمک رسانی به محرومان آموزه ائمه معصومین(علیهم السلام) و بزرگان دین برای ماست، اظهار کرد: حضور در مناطق محروم موجب درک دردمندان و باعث آشنایی با آلام نیازمندان می‌شود و کمک رسانی به آنان تعالی معنوی انسان را در پی دارد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، درباره گروه تخصصی جهادگران منتظران ظهور گفت: حضور دانش آموختگان رشته‌های پزشکی به عنوان آینده سازان جامعه پزشکی کشور در مناطق محروم از این جهت اهمیت دارد که آنان متوجه می‌شوند که تنها شهرهای بزرگ نیازمند خدمات آنان نیستند، بلکه نیازمندانی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور نیز حضور دارند که در نبود منابع مالی، محتاج این خدمات هستند.

وی اردوهای جهادی را تمرین خودسازی و ظرفیت افزایی معرفی و عنوان کرد: گروه ‌های پزشکی زیادی در دنیا و تحت القاب گوناگون در حال فعالیت هستند که عموما برای جلب منفعت یا توجه فعالیت می کنند و این وی‍ژگی حرکت‌های اسلامی است که تنها رضای خداوند را سرلوحه کار خود قرار می دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که ارائه خدمت تحت لوا و نام امام رضا(ع) بالاترین افتخار است، اضافه کرد: خدمت به امام رضا(ع) تنها منحصر به حرم مطهر نمی‌شود، بلکه هرکسی در هر کجای عالم می‌تواند برای رضای ثامن الحجج(ع) از کار مردم گره گشایی کند و خود را خادم رضوی بداند.

وی افزود: خدمتگزاران در مناطق محروم نیز خادمان رضوی هستند و به سیره امام رضا(ع) عمل می‌کنند و قطعا اقدامات آنها خشنودی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را به دنبال دارد.

حجت الاسلام رئیسی بر ثبت تجربیات گروه‌های جهادی برای استفاده سایر گروه‌ها تاکید کرد و گفت: همیاری، اتحاد، همبستگی و محرومیت زادیی،‌ از برکات اردوهای جهادی است.

در ابتدای این دیدار نیز مصطفی خاکسار قهرودی معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی به ارائه گزارشی از اردوهای جهادگران رضوی پرداخت.

گروه جهادی «منتظران ظهور» بزرگترین گروه تخصصی دندانپزشکی کشور، متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان دندانپزشکی و اساتید دانشگاه است که طی حدود ۸ سال فعالیت خود، خدمات رایگان فراوان دندانپزشکی را به محرومان ارائه کرده‌اند.

این گروه با همکاری آستان قدس رضوی هفته گذشته در روستاهای محروم استان خراسان جنوبی به ارائه خدمات پرداختند.