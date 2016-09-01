نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند کاهش نسبی دمای هوای همدان بین یک تا سه درجه تا شنبه هفته آینده افزود: پس از این روز، از یکشنبه روند افزایش دما تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان با بیان اینکه در آسمان استان همدان تا چند روز آینده احتمال بارش پراکنده و خفیف وجود دارد، گفت: از روز چهارشنبه هفته آینده به بعد با حرکت به سمت کاهش دما، همدان خنک می شود.

وی افزود: دیروز و در ۲۴ ساعت گذشته حداقل دمای همدان ۱۹ و حداکثر آن ۳۷ درجه سانتیگراد بوده است.

نادر پیرتاج در ادامه عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته گرمترین شهر استان، همدان و نهاوند با ۳۷ درجه و خنک ترین شهر نیز اسدآباد با ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان با اشاره به روند کاهش نسبی دما تا روز شنبه آینده افزود: تا چندروز آینده پدیده گرد و غبار در استان همدان پیش بینی نمی شود.