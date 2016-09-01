مبارزه با فساد در همه جا ضروری است و در بعضی جاها ضروری تر 

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در این بیانیه آمده است: "بسم الله الرحمن الرحیم. خبر واگذاری زمین در شهرداری تهران، راست یا دروغ، آثار مهمی دارد. دلیل آن، اهمیت شورای شهر و شهرداری مرکز کشور است. این دو نهاد به منزله مجلس و دولت محلی در دموکراسی های فدرالی، و حتی در مردمسالاری دینی، نقش گسترده ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم دارند. در واقع به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداریها دارند، این اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه جا ضروری است، دربرخی نهادها ضروری تر است که شهرداری یکی از آن جاها است.

بنابراین دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که سوءاستفاده های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.

سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بنابر وظیفه ذاتی خویش موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و نیازمند یاری مردم خوب تهران است تا اطلاعات و اسناد خود را در این باره به دیده بان برسانند. انشاءالله این نهاد متعلق به مردم با سرعت و دقت وظیفه دینی و ملی خود در شفاف شدن امورشهرداری ادامه خواهد داد. به همین خاطر تا این جا، دیده بان از نامه شهردار تهران و رئیس شرای شهر تهران به مقامات قضایی و درخواست رسیدگی استقبال میکند. مردم محق هستند بدانند عوارضی که میدهند، چگونه خرچ میشود. دیده بان شفافیت و عدالت در احقاق این حق دینی و عقلی پشتیبان مردم است و به کوشش خویش برای حاکم شدن شفافیت در همه عرصه های حکومت ادامه خواهد داد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت