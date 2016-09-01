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۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان خبر داد؛

هفته «بدون طلاق» در گیلان برگزار می شود

هفته «بدون طلاق» در گیلان برگزار می شود

رشت- مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان از برگزاری نمادین «هفته بدون طلاق » همزمان با سالروز ازدواج امیرالمومنین(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) در استان گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، یونس رنجکش در کارگروه ویژه ساماندهی وضعیت طلاق در استان گیلان افزود: این پیشنهاد در کارگروه مصوب شده و تلاش می شود تا دستگاه های مرتبط با موضوع طلاق در این هفته تلاش های لازم برای ممانعت از ثبت طلاق را به کار گیرند.

وی گفت: هفته بدون طلاق همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) در هفته سوم شهریور ماه اجرا می شود.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه باید تلاش کرد تا از همه ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی برای کاهش روند طلاق و فروریختن کانون خانواده جلوگیری کنیم افزود: اقدامات اینگونه ای می توانند نقش مهمی در توجه به چالش ها و تهدیدات و آسیب های اجتماعی طلاق در جامعه داشته باشند.

رنجکش اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم در سال جاری با توجه به سند ملی پیشگیری کنترل و کاهش طلاق در کشور، ساماندهی وضعیت پرونده های طلاق در دادگستری ها است.

به گفته این مقام مسئول، در هفته بدون طلاق که ابتکاری از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان است تلاش می شود تا با هماهنگی دستگاه های فرهنگی و اجرایی در زمینه شناساندن آسیب ها و چالش های طلاق در جامعه اقدامی نمادین در این زمینه صورت گیرد.

دبیر ستاد اجتماعی و فرهنگی مدیریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی گیلان یادآور شد: هر چند که لنتظار نداریم تمام مشکلات و آسیب های اجتماعی که ریشه های شکل گیری آن ها در ابعاد مختلف نهفته است و باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، همزمان برطرف شود اما اینگونه جرکت ها گام موثری در حساس سازی جامعه و تحرکات اجتماعی در مسیر اقدامات پیشگیرانه است.

وی برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی و اجرای طرح های آموزش همگانی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و تشکل های اجتماعی از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در هفته بدون طلاق پیش بینی شده است.  

کد مطلب 3758348

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