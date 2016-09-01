به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی ظهر امروز در نشست مشترک با تیم مشاورین فنی ایجاد زنجیره فولاد استان کردستان اظهار داشت: اجرای این پروژه ارزش افزوده و تکنولوژی با خود می آورد و استان را صنعتی می کند و به همین دلیل لازم است که از تمامی ظرفیت های در اختیار برای کمک به تسریع در اجرای آن بهره برداری شود.

وی گفت: مردم کردستان قدردان کوشش های وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهت جلب توجه مجموعه دولت و دست اندرکاران دولت و بخش خصوصی به سنگ آهن به عنوان یکی از پتانسیل های کردستان هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: مسئله اصلی کردستان ایجاد اشتغال است و کردستان دانش آموختگان زیادی در حوزه های فنی دارد که برای اشتغال آنها باید متناسب با صنعت چاره اندیشی شود.

وی از مدیران دستگاه های اجرای خواست که همکاری صمیمانه ای برای راه اندازی زنجیره فولاد کردستان به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ کردستان با سرمایه گذاران داشته باشند.

فیروزی با اشاره به اهمیت اجرایی کردن این طرح افزود: زنجیره فولاد یعنی زنجیره ارزش که همه بخش های کردستان به آن نیاز دارد.

وی بیان کرد:اقدامات سازنده مدیران در همکاری با سرمایه گذاران زنجیره فولاد درکردستان می تواند الگویی موفق ازهمکاری مدیریت اجرایی کردستان با سرمایه گذاران را به نمایش بگذارد.