باد و گرد و غبار در راه خوزستان

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری و از بعدازظهر امروز نیز گرد و غبار محلی پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه نقشه ها و مدل های هواشناسی وزش بادهای شدید را در آخر هفته نشان می دهد، پیش بینی وقوع گرد و خاک را هم داریم.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: البته این گرد و خاک مانع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مردم نمی شود ولی می تواند در کاهش کیفیت هوا تأثیرگذار باشد.

بهادری عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته آبادان با دمای هوای ۵۱ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای هوای ۲۵ درجه سانتگیراد سردترین شهر استان بودند.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود که حداکثر دمای امروز اهواز به ۴۸ درجه سانتگیراد و فردا حداقل به ۳۲ درجه سانتیگراد برسد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در ارتباط با میزان رطوبت در شهرهای این استان گفت: امروز مردم شهرهای شادگان و هندیجان رطوبت و شرجی ۸۲ درصد، آبادان ۷۵ درصد و اهواز نیز ۷۰ درصد را شاهد بودند.