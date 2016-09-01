به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد نظامی آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از مواضع دولت استرالیا در قبال مسائل دریای چین جنوبی اعلام کرد که استرالیا باید میان آمریکا و چین، یکی را انتخاب کند.

بر اساس این گزارش، «تام هنسن» دستیار رئیس ستاد ارتش آمریکا در مصاحبه با رادیوی دولتی استرالیا گفت: زمان آن رسیده که استرالیا تصمیم بگیرد که انتخاب کدام گزینه برای تامین منافع ملی این کشور حیاتی تر است.

وی افزود: به طور حتم، چینی ها معتقدند که اکنون فرصتی به دست آمده و آنها باید به آن دست اندازی کنند. مساله ای که ظاهرا استرالیا هم از آن استقبال می کند.

گفته می شود این اظهارات هنسن پیرو انتشار کتابچه ای است که اخیرا در استرالیا به چاپ رسیده و در آن از قانونگذاران این کشور خواسته شده تا از تحرکات چین در منطقه حمایت کنند.

«جولی بیشاپ»، وزیر خارجه استرالیا نیز در پاسخ به اظهارات هنسن گفته که نقش آمریکا در منطقه هندو – پاسیفیک بیش از هر زمان دیگری مهم است.

وی افزود: ما در حال ایجاد توازن در رابطه با بزرگترین متحد خود (از یک سو) و بزرگترین شریک تجاری خود (از سوی دیگر) از راه دیپلماسی، ثبات و واقع گرایی هستیم.