به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۸۶ تعاونی استان در سامانه «بهین یاب» ثبت نام شده اند، اظهار داشت: از این تعداد ۱۷۳ تعاونی در کمیته های تخصصی بررسی شده اند تا به بانک ها معرفی شوند.

وی با بیان اینکه این تعداد تعاونی به ۲۴۲ میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند، تصریح کرد: تا کنون ۸۸ تعاونی به بانک ها برای دریافت این تسهیلات ارجاع داده شده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۱۷ تعاونی نیز در حال عقد قرارداد با بانکها هستند، افزود: تا کنون سه میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان تسهیلات در قالب این سامانه به تعاونی ها پرداخت شده است.

آشتاب ادامه داد: خارج از سامانه بهین یاب نیز بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات در پنج ماه نخست سالجاری به تعاونی ها پرداخت شده است.