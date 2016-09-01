ناصر الخاطر:صعود تیم ملی ایران به جام جهانی بزرگترین کمک به مااست

به گزارش خبرگزاری مهر ، ناصر الخاطر پس از بازدید از آکادمی ملی المپیک ضمن تشکر از فدراسیون فوتبال بابت فرصتی که در اختیارش قرار داده شده است در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برای برگزاری مسابقات جام جهانی غیر از کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال و فیفا هر یک وظایفی را برعهده دارند.

وی در این رابطه ادامه داد: به‌خاطر اینکه شرایط خاصی را در کشور قطر شاهد هستیم، این کمیته برگزاری تشکیل شده تا بین تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی کشور قطر هماهنگی‌های لازم انجام شود تا بودجه لازم برای ساخت ورزشگاه و کامل کردن ورزشگاه‌ها برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ آماده شود.

دبیرکل کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ یادآور شد: این کمیته وظایفی را برعهده دارد که من به دو وظیفه مهم آن اشاره می‌کنم. اولین وظیفه کمیته برگزاری هرچه بهتر تورنمنت است و دیگری اینکه میراثی که این تورنمنت در آن برای کشور قطر برجای می‌گذارد. در قسمت برگزاری مسابقات جام جهانی استادیوم‌ها و زیرساخت‌های آن را بررسی می‌کنیم تا میزبانی هرچه بهتری را داشته باشیم. قطعاً شما هم با این مسئله موافق هستید که در کشوری کوچک بازی‌های جام جهانی باید در شرایط فشرده برگزار شود.

الخاطر خاطرنشان کرد: فاصله بین جنوبی‌ترین و شمالی‌ترین ورزشگاه‌های قطر کمتر از ۸۰ کیلومتر است. ما در حال حاضر با فیفا درحال مذاکره هستیم تا بازی‌ها را در ۸ استادیوم برگزار کنیم. هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است اما تا آخر این فصل مشخص خواهد شد که بازی‌ها درچند ورزشگاه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه فلسفه قطری‌ها برای میزبانی جام جهانی مشخص شده است، گفت: قطر کشور کوچکی است و مسلماً این تعداد استادیومی که در اختیار داریم برای میزبانی جام جهانی کافی نیست و ما سعی کردیم تا بر تعداد آنها اضافه کنیم. البته باید مشخص کنیم که چه تعداد ورزشگاه دیگر احتیاج داریم. در حال حاضر فرصت نیست که من بخواهم در مورد تک تک ورزشگاه‌های‌مان صحبت کنم. اما برای مثال به ورزشگاه الوکره اشاره می‌کنم. برای اینکه دیزاین این ورزشگاه مشخص شود ما به شهر الوکره رفتیم و با مردم این شهر صحبت کردیم و از آنها پرسیدم این شهر برای میزبانی جام جهانی چه کمبودهایی دارد.

دبیرکل کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ ادامه داد: مورد اولی که با مردم الوکره درباره آن صحبت کردیم این بود که در این شهر هتل بسیار کم است و با توجه به تعداد کسانی‌که قرار است برای جام جهانی به این شهر سفر کنند نیازمند افزایش هتل‌ها هستیم. پس از صحبت با مردم الوکره قرار شد امکانات خوبی برای این شهر فراهم کنیم و تمام امکانات از جمله مدرسه، هتل، پارک، سالن‌های برگزاری همایش، جشن و عروسی‌ها در محوطه ورزشگاه ساخته شود، چون مردم پیش از این برای استفاده از چنین امکاناتی باید به دوحه سفر می‌کردند. البته همه این امکانات را خودمان نساخته‌ایم و قرار نیست بسازیم بلکه با بخش خصوصی صحبت کردیم و آنها قبول کردند که بیایند و در کنار ورزشگاه‌ها هتل، مدرسه و سالن‌ها را بسازند.

الخاطر در ادامه معرفی ورزشگاه‌هایی که میزبان جام جهانی هستند، یادآور شد: ورزشگاه البیت را در الخور ساخته‌ایم که مانند ورزشگاه الوکره همان امکانات را خواهد داشت تا نیاز مردم در این زمینه‌ها برطرف شود. علاوه براین یک پارک عمومی مانند همان سناریوی ورزشگاه الوکره کنار ورزشگاه البیت ساخته خواهد شد و البته ورزشگاه قدیمی الخور را خراب خواهیم کرد تا طرح‌های جدیدی که داریم را بسازیم.

وی یادآور شد: ورزشگاه الخلیفه که قدیمی‌ترین ورزشگاه قطر است و در سال ۱۹۷۸ ساخته شده سال ۲۰۰۶ برای برگزاری بازی‌های آسیایی مورد بازسازی قرار گرفت و این ورزشگاه را برای جام جهانی دوباره بازسازی خواهیم کرد. بعد از جام جهانی نیز محوطه‌ای که اطراف ورزشگاه ساخته خواهد شد به حالت مرده درنمی‌آید، چرا که هتل مشعل، آکادمی اسپایر و مراکز دیگری وجود دارد که مردم می‌توانند از این امکانات به‌خوبی استفاده کنند. ما همچنین ورزشگاه مؤسسه قطر را داریم که امکانات این ورزشگاه توسط ۱۰ دانشجو طراحی شده و همچنین ورزشگاه الریان که قرار است پس از برگزاری جام جهانی مالکیتش در اختیار باشگاه الریان قرار گیرد. در محوطه این ورزشگاه نیز فدراسیون هاکی قطر، زمین هاکی و زمین کریکت قرار دارد.

دبیرکل کمیته برگزاری میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با بیان این جمله به کیفیت چمن ورزشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: قرار است چمنی که برای مسابقات جام جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد پس از یک تحقیق عملیاتی شود. یکی از بحث‌های مهم ما چمن مسابقات است که در هشت ورزشگاه میزبان جام جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل ما یک مرکز تحقیقی را راه اندازی کردیم تا چمنی که می‌خواهد برای مسابقات جام جهانی مورد استفاده قرار بگیرد باید چه فشاری را تحمل کند. پس از بررسی تمام این مسائل از بهترین نوع چمن استفاده خواهیم کرد.

الخاطر در خصوص اینکه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر چه میراثی به جا می‌گذارد، گفت: سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بود که ما در اواسط راه اندازی کمپین جام جهانی بودیم. آنجا به جامعه بین‌الملل این قول را دادیم که نسل خوبی از خودمان به جای بگذاریم. جامعه هدفی که ما به آن نگاه می‌کنیم افراد نوجوانی هستند که سه سطح محیطی، رهبری و زندگی سالم را باید در آنها توسعه بدهیم. این برنامه در حال حاضر مختص آسیاست و در کشورهایی مانند نپال، سوریه، اردن و قطر اجرایی شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگر از تعهد ما به دولت قطر این است که از لحاظ محیطی نیز شرایط را ارتقا دهیم، به‌طور نمونه ۲۲ مدرسه در هر سال در کشور قطر انتخاب می‌شوند و این دانش‌آموزان تحت آموزش قرار می‌گیرند که در چه منابع انرژی می‌توانند صرفه‌جویی کنند. در نهایت بین این مدارس مسابقاتی برگزار و مدرسه برتر انتخاب می‌شود. برنامه بعدی ما برای ایجاد زندگی سالم با همکاری دانشگاه‌ها و مدارس انجام می‌شود. ضمن اینکه یک رقابت سالیانه نیز بین کارآفرینان مختلف جهان و خاورمیانه برگزار می‌کنیم. ما چالش‌های مختلفی داریم تا مسائل را برای میزبانی هرچه بهتر بررسی و آنها را مطرح کنیم. طرح‌های برتری که توسط این کارآفرینان ارائه می‌شود در نهایت از آنها برای ارتقای محیط زیست استفاده خواهیم کرد.

یکی از موارد مهمی که حتی در کشور خودمان نیز توجهات رسانه‌ها را چندین بار جلب کرده است، موضوع کارگران شاغل در قطر است که در حال آماده‌سازی ورزشگاه‌های این کشور هستند. دبیر کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در این مورد اظهار داشت: راجع به امدادرسانی به این کاراگران، تعدادشان و همچنین وضعیت آنها حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده است. بارها مسائلی مطرح شده در مورد اینکه تعداد زیادی از این کارگران به‌دلیل سختی و فشار کار جان خود را از دست می‌دهند، صحبت از مرگ هزار کارگر و اخیراً چهار هزار کارگر به میان آمده است که هیچ‌کدام واقعیت ندارد و اخباری که در این زمینه مطرح می‌شود، اشتباه است. ضمن اینکه برای اثبات آن هیچ مدرکی وجود ندارد. ما برنامه‌های زیادی برای رفاه کارگران داریم که سلامت و امنیت کامل آنها را نیز تأمین می‌کنند.

الخاطر تاکید کرد: ما بیشتر از استانداردهای بین‌المللی برای کارگران هزینه می‌کنیم. هزینه‌ای که برای سلامتی و رفاه این کارگران می‌شود حتی باعث شده نهادهای مختلف کشور قطر به آن اعتراض کنند و به این نکته تأکید داشته باشند که امکانات خوب ما باعث می‌شود آنها نتوانند کارگری استخدام کنند، چرا که خواسته‌های کارگران در قطر بالا رفته است. ما برنامه حسابرسی داریم که در هر منطقه حقوق کارگران و سلامت و امنیت آنها را به‌طور کامل بررسی می‌کند.

وی افزود: قسمت اول بررسی توسط شرکت‌های ساختمانی که کارگران را جذب می‌کنند انجام می‌شود. قسمت دوم کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی است که این کار را انجام می‌دهد. قسمت سوم نیز نهاد مستقل و ثالث است که آن هم بخش دیگری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت وزارت کار کشور قطر آخرین بررسی را روی کارگران انجام می‌دهد. ضمن اینکه ما به‌طور مستقل با مردم قطر در ارتباط بوده و از آنها می‌خواهیم مشکلات‌شان را با ما در میان بگذارند.

دبیر کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تأکید کرد: موضوع آخری که بخواهم به آن اشاره کنم مؤسسه جوسون است. ما در مناطق مختلف یک نهاد مناسب با مدیریت قوی ورزشی کم داریم که بخواهد تورنمنت‌های بزرگ دنیا را میزبانی کند. برای همین افراد زیادی را از کشورهای مختلف و فدراسیون‌های همسایه به خاورمیانه می‌آوریم تا آنها را تحتِ آموزش قرار دهیم. از سال ۲۰۱۳ بود که مؤسسه جوسون کارش را شروع کرد و هزار و ۸۰۰ نفر از مؤسسات کشورهای مختلف استخدام شده و تحت آموزش قرار گرفتند. همان‌طور که گفتم هدف ما این است که ضمن برگزاری هرچه بهتر مسابقات جام جهانی بعد از این مسابقات هم بتوانیم از میراثی که برجای گذاشته در کشورمان بهره ببریم. در واقع هرچقدر این میزان بهتر و باارزش‌تر باشد ما میزبان موفقی بودیم.

الخاطر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در صورتی که کشور قطر نتواند برای بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ ورزشگاه کم بیاورد از کشور ایران کمک خواهد گرفت یا خیر، گفت: نه ما هرگز بازی خارج از قطر برگزار نمی‌کنیم.

وی درباره اینکه آیا کشور قطر برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ با ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا خواهد کرد یا نه، گفت: در مورد تفاهم‌نامه همکاری یک نفر از سمت فدراسیون فوتبال قطر باید پاسخگو باشد، چون من عضو فدراسیون نیستم، اما کمکی که ایران می‌تواند به قطر بکند صعود به جام جهانی است به این دلیل که آنقدر ایرانی‌ها مشتاق فوتبال هستند که من همه جا حضور پرشور آنها را دیده‌ام. در جام جهانی برزیل، جام ملت‌های استرالیا و قطر دیدم که هواداران ایرانی چگونه از بازی‌ها استقبال می‌کردند. حتی در جام‌های جهانی که ایران حضور نداشت هم هواداران ایرانی را به‌عنوان تماشاگر دیده‌ایم. فکر می‌کنم صعود ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ مهمترین کمکی است که به قطر خواهد شد. این مسئله از نظر فوتبالی بود اما از نظر تجاری هم صحبت‌هایی بین دو دولت صورت گرفته است. ما برای ساخته‌شدن برخی امکانات‌مان به کمک‌هایی نیاز داریم. ما برای تهیه مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستیم و ایران می‌تواند در این زمینه به دولت قطر کمک کند.

دبیر کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ادامه داد: ما هر زمانی که در مورد آینده صحبت کردیم گفته‌ایم که این جام جهانی برای قطر نیست بلکه همه کشورهای منطقه از آن سود می‌برند. کشورهای شمال آفریقا، غرب آسیا و حتی ترکیه می‌توانند از این جام جهانی منفعت ببرند و امیدوارم تأثیر برگزاری جام جهانی در تمام کشورهای منطقه حس شود. همچنین در مورد صنعت توریسم برنامه‌های ویژه‌ای داریم تا بتوانیم از کشورهای منطقه در این زمینه داوطلب‌هایی داشته باشیم.

الخاطر درپاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای هوادارانی که می‌خواهند به قطر بروند تدارک دیده شده است،‌ گفت: کشور قطر برای توسعه گردشگری برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای داشته که استفاده از سواحل، برنامه‌های خانوادگی، برگزاری کنسرت‌ها و نمایش‌ها و ... بخشی از این برنامه‌هاست. اگر جام جهانی در آفریقا و برزیل برگزار شد و اکنون قرار است در روسیه برگزار شود. این مشکل وجود داشت که برای سفر از شهری به شهر دیگر نزدیک به سه ساعت باید زمان صرف می‌کردید، اما به‌طور مثال اگر ایرانی‌ها بخواهند بازی تیم‌شان را ببینند می‌توانند با یک ساعت و نیم پرواز به قطر سفر کرده و دوباره به کشورشان برگردند و برای بازی بعدی در ورزشگاه حاضر شوند. کشورهای خاورمیانه این فرصت را دارند که راحت بروند و برگردند.

دبیر کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در پاسخ به سؤال پایانی مبنی بر اینکه ساخت ورزشگاه‌هایی مانند الخلیفه و البیت چقدر برای قطری‌ها هزینه داشته است، گفت: می‌توانم به‌طور کلی بگویم برای ساخت ورزشگاهی با مشخصاتی که ما برای جام جهانی درنظر گرفته‌ایم و با ظرفیتی که دربرنامه ماست، باید ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار هزینه کنیم.