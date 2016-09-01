به گزارش خبرگزاری مهر،اسحاق جهانگیری در دیدار «هانس هورست کنکلوسکی» دبیرکل اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ایسا) افزود: سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی نیازمند تعاملات بین المللی است و امیدوارم با حضور دبیر کل ایسا در ایران، سازمان تأمین اجتماعی بتواند هرچه بیشتر از تجربیات و فرصت های بین المللی استفاده کند.

جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه صندوق های بازنشستگی ایران برای حل مشکلات، نیازمند اصلاحات جدی هستند، خاطرنشان کرد: دولت برخی اصلاحات را آغاز کرده است و امیدوارم در مذاکرات رئیس سازمان تأمین اجتماعی با دبیرکل ایسا، بتوانیم از تجربیات بین المللی در انجام این اصلاحات استفاده کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برگزاری سمینار منطقه ای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در تهران اظهار امیدواری کرد که مذاکرات انجام شده در این سمینار بتواند نقش موثری در تبادل تجربیات و پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی در کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

دبیر کل اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی هم دراین دیدار ضمن تحسین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی ایران اظهار کرد: اعتقاد دارم این سازمان توانسته است فعالیت های خوبی در ابعاد مختلف انجام دهد و سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز علاقمند هستند که از تجربیات سازمان تامین اجتماعی ایران بهره مند شوند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری سمینار دو روزه اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی که با حضور کشورهای جنوب آسیا در تهران برگزار شد، افزود: حضار و شرکت کنندگان در این سمینار بر اهمیت فعالیت ها و خدمات سازمان تأمین اجتماعی ایران در توسعه اجتماعی تأکید داشتند.

هانس هورست کنکلوسکی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی ایران پیشرفت ها و فعالیت های فراوانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است و برای کشورهای شرکت کننده در سمینار بسیار جالب بود که چگونه این سازمان توانسته است در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و درآمدزایی کند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشی از فعالیتها و اقدامات تحسین برانگیز سازمان تأمین اجتماعی ایران را به مقر اتحادیه در ژنو و در مجمع عمومی که در پاناما برگزار خواهد شد، ارایه خواهم کرد.

وی با اشاره به الگوهای مختلف تأمین اجتماعی در سایر کشورها گفت: عملکرد نهادهای تأمین اجتماعی در کشورهای دیگر معمولاً یا بر اساس مدل مشارکتی و یا مبتنی بر دریافت مالیات است که هر کدام از این دو روش دارای مزایا و نواقصی است اما روش سازمان تأمین اجتماعی ایران روشی تحسین برانگیز است که می تواند بعنوان یک الگوی موفق مطرح باشد.

وی تصریح کرد: اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ایسا) نسبت به ارایه کمک و حمایت از سازمان تأمین اجتماعی ایران تعهد کامل دارد و آمادگی دارد در اتخاذ تصمیمات صحیح برای اصلاح صندوق های بازنشستگی تجربیات خود را در اختیار ایران قرار دهد.