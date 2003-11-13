آمريكا اقدام شديد برضد عرفات و سوريه نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه البيان به نقل از منابع مصري نوشت : ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه در سفر اخير خود به مصر ، دو نامه از سوي جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به مقامات مصري تقديم كرده است .

در اولين نامه بوش متعهد شده است كه از هرگونه ضربه و اقدام بر ضد ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و يا از اقدام اسراييل براي اخراج عرفات جلوگيري كند اما در عين حال تاكيد كرد كه تحت هيچ شرايطي با عرفات تعامل نخواهد كرد.

در نامه دوم بوش متعهد شده است كه از تشديد فشارها عليه سوريه يا دخالت در امور داخلي اين كشور خودداري كند اما در عين حال در قبال سياست هاي داخلي و خارجي سوريه بويژه در مورد عراق احتياط خواهد كرد.

اين منابع افزودند : دو نامه بوش در واكنش به درخواست مصر بود كه اين درخواست ها در خلال ديدار اخير كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا با حسني مبارك رئيس جمهور مصر در شرم الشيخ مطرح شد. گفتني است در حالي روزنامه البيان به نقل از منابع مصري از تعهد آمريكا به عدم تشديد فشار بر سوريه و يا عدم دخالت در امور سوريه خبر داده است كه كنگره آمريكا در اقدامي سرسختانه بر ضد سوريه قانون تحريم سوريه را به تصويب رساند. براساس اين قانون سوريه هدف تحريمهاي اقتصادي و سياسي قرار خواهد گرفت و فشارهاي آمريكا نيز برضد اين كشور تشديد خواهد شد.اين درحالي است كه منابع سوري، علت تصويب قانون تحريم سوريه را حمايت دمشق از ملت فلسطين در مقابل صهيونيست ها عنوان كردند.